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臨近七一疫情反彈 香港立法會或取消特首林鄭餞別宴

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

「七一」臨近，政界關注國家領導人會否來港視察，除了司局長、紀律部隊等主要官員，建制派議員亦有心理準備，在「七一」前須入住酒店接受閉環隔離一星期，確保萬無一失。近日疫情有反彈跡象，確診個案升至每日約700至800宗，上星期紡織及製衣界議員陳祖恒快測陽性，當局已大為緊張。

香港01報導，立法會原定21日為特首林鄭月娥舉行餞別午宴，據聞立法會行政管理委員會昨早開會時，曾討論需否改變形式甚至取消午宴，以免有議員高官中招，影響回歸慶典安排。

港府換屆在即，立法會主席梁君彥按照傳統，21日在立法會為林鄭月娥舉行餞別午宴，邀請議員、行政會議成員、港府高級官員出席。不過，近日疫情走勢拾級而上，由每日平均300多宗個案增至800多宗，短期內有機會破千，加上香港回歸25周年臨近，林鄭月娥最後一次作客立法會，亦現變數。

林鄭月娥9日出席任內最後答問會，翌日紡織界議員陳祖恒初步確診新冠病毒，有建制中人透露有關方面大為緊張，一眾議員被視為「密切接觸者」，因此缺席大公報周日舉行120周年活動。

陳祖恒中招亦觸發行管會探討林鄭餞別午宴安排，據聞有委員提出以「不除口罩」為原則，避免進食；有人則建議擺枱或不碰杯飲酒，具體形式仍有待與特首辦商討。有建制議員指，仍希望按照傳統邀請即將退任的特首到立法會，但要兼顧防疫，倘有官員、議員因確診而未能出席七一就職禮「好難看」。

有建制核心人物指，至今未收到通知領導人會否來港、日程等，但有心理準備要入住酒店隔離7天，估計下周初才有正式通知。

林鄭月娥 疫情 香港

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