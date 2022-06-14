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港確診恐升至上千 專家：風險可控 不必收緊措施

香港特派員李春／香港14日電
香港新增737宗新冠肺炎確診個案，衛生部門估計個案將會上升至四位數字以上。圖為香港市民戴口罩出行。（中通社）
香港新增737宗新冠肺炎確診個案，衛生部門估計個案將會上升至四位數字以上。圖為香港市民戴口罩出行。（中通社）

香港確診個案再有反彈，衛生部門稱有關數據預期之内，更估計個案會上升至4位數字以上。專家稱即使香港本地個案升到上千例，亦不算踏入第6波疫情，僅屬於第五波疫情的餘波，整體風險可控。

香港13日公布確診個案737例，雖然疫情持續反彈，港府衞生署衞生防護中心和香港醫管局記者會交代疫情最新發展。面對感染群組持續增加，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，在社交距離措施放寬下，再加上個案、汙水等個案指標也有上升趨勢，故有關數據是預期之内，更估計個案會上升至4位數字以上。不過，由於入院及重症個案未見有明顯上升，當局會繼續觀察疫情走勢。

對香港確診個案增加，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，只要香港本地主要主流病毒株仍然是Omicron分支，未出現新變種病毒，就不算進入第6波疫情，目前僅屬於第五波疫情的餘波。

何栢良說，估計兩星期後即臨近「七一」，相信很大機會每日確診升到4位數字，甚至達2000至3000宗，而接種疫苗的人數亦會上升，推算到本月底完成3針接種率可以接近7成，相信醫療系統完全有能力應付第五波疫情爆發的餘波，亦不需收緊防疫措施。

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒說，現時香港BA.2.12.1變種病毒個案有近100例，但占整體確診個案不算多，只要對公共醫療系統不構成很大影響，暫時無必要收緊防疫政策。

香港新冠病毒確診個案數字，由5月徘徊200至300多例，上周末兩天回升至逾800例。香港大學公共衛生學院最新數據顯示，截至6月5日，香港病毒即時有效繁殖率升至2.03，即每例個案可傳染給約兩個人，為逾3個月新高。

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