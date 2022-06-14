港8月7日再發消費券 欲移民且長期不在香港者不能領

財政司長陳茂波表示8月7日發放5000港元消費券，但有意移民且不香港者，未在發放之列。 ( 中新社)

港人引頸以待的第二階段電子消費券將於8月7日起發放。香港 當局將向市民發放5000元（港幣，下同，約637美元）的消費券，以刺激消費，但過去兩年已離港，或有意圖永久離港者將不符合資格領取。

在新冠疫情 衝擊下，本地消費市場低迷，當局為了振興消費，今年4月起分兩階段向每名18歲以上市民發放消費券，每階段為5000元，第二階段發放時間是8月7日。

財政司司長陳茂波昨天公布第二階段消費券詳情時指出，符合資格領取消費券的市民必須自今天或之前年滿18歲，而且是香港永久居民或新到港人士（即獲准移居香港者）。

第二階段消費券計畫也涵蓋有條件或有資格成為香港永久居民的人士。但他說，永久離港或者有意圖永久離港的人士，2019年6月18日至今年6月12日期間，若沒有特定原因（升學 、派駐海外工作等）而長期不在香港，就沒有資格領取新一期消費券。在首階段發放消費券時，港府沒有這方面的規定。

至於透過「廣東計畫」或「福建計畫」於內地養老的港人則屬特定原因，即使在整段時間不在港，仍然符合要求。

文匯報報導，陳茂波宣布，早前已獲發放首階段5000元消費券，以及新登記領取1萬元的市民，均可於8月7日起分階段獲發消費券；新符合資格或想更換儲值支付工具領取消費券者，可於23日起至下月23日透過網上或臨時服務中心登記。

在聽取了社會各界的意見後，對領取消費券的資格作出了修例，在合理情況下擴大合資格人士範圍，包括容許赴港專才、專業人士、企業家、赴港升學等有條件成為香港永久性居民的人士申請，成功會獲發半額即5000元消費券，估計約有30萬名有條件成為永久居民者合資格領取半額消費券，涉款約15億元。

陳茂波表示，今次新增 PayMe from HSBC及BoC Pay兩間營辦商，可予市民更多選擇，相信營辦商為「搶客」會推出更多優惠，保持市道活躍氣氛。同時，計畫安排需要簡單和方便，亦鼓勵市民「轉會」使用消費券，利用市場力量保持消費券計畫的活潑和靈活度，加強電子支付發展，振興市道和刺激經濟。