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林鄭寄語下屆：香港如被惡意批評 一定要勇於鬥爭

香港新聞組／香港13日電
香港特首林鄭月娥（左）寄語下屆港府官員，面對有人惡意批評香港或誣衊中國，「一定要勇於鬥爭」。圖為日前他與候任特首李家超（右）會見傳媒。（中新社）
香港特首林鄭月娥（左）寄語下屆港府官員，面對有人惡意批評香港或誣衊中國，「一定要勇於鬥爭」。圖為日前他與候任特首李家超（右）會見傳媒。（中新社）

香港特首林鄭月娥月底將卸任，她形容上任時國安和大局意識「差一大截」，經過五年任期，體會到如果處理不當，香港可以成為國家安全缺口。林鄭寄語下屆政府，必須要有大局觀、國家觀念、國安意識，最重要是有不畏鬥爭的精神，如有人惡意批評香港或誣衊中國，「一定要勇於鬥爭」，「有時不鬥不得」。

明報報導，林鄭日前出席立法會答問會說已交出「無愧於自己的成績表」，昨在電台上指第五波新冠疫情導致大量年長患者離世，她有愧於心，但說死亡數字高是因為制度出問題，期望下屆港府下定決心，提升醫療服務，鞏固對長者的照顧。

對於香港出現移民潮，她表示市民移民受很多因素影響，有些地方利用有關國安法和自由的所謂問題，推出吸引人才措施，只是將之包裝成寬鬆對待港人移居當地，但她對未來很樂觀，認為香港的優勢不易被取代。

林鄭透露，五年前接受特首委任狀時，曾向習近平坦承，她是港府制度內培訓出來，行政經驗豐富，但政治、國安意識及大局觀「差一大截」。經過五年，她說自己雖不是擅長於鬥爭或樂於鬥爭的人，但有時「不鬥不得」。她又不點名批評，有國家針對《港區國安法》推出吸引人才措施，包裝成寬鬆對待港人，但相信香港優勢不易被取代。

作為特首，林鄭承認要向中央和特區「雙負責」的角色有困難及挑戰，因兩地不同制度，也要兼顧高度自治，她說在國安法草擬過程和修改選舉制度時，向中央提供不少意見，絕大部分獲中央接納。

林鄭表示，卸任在即感覺如釋重負，「知道7月1日之後香港發生的事都與我無關，那種輕鬆是你們難以想像」，無形壓力消失了，「每天早上想睡到幾點就睡到幾點」。

她形容，自己的五年任期「大上大落」，上任初期她有兩年相當充實和成功的工作，包括打通與國際聯繫、出席世界經濟論壇等，但在任期的下半部，新型冠狀病毒疫情令她不能離境，以致這些工作不能持續。

香港 疫情 移民

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