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港候任特首：新聞自由空間無限 記協：寒蟬效應已現

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港候任特首李家超在大公報120周年慶祝活動致詞表示，香港新聞自由受基本法保障，並符合公民權利及政治權利國際公約相關規定，強調「只要不違反法律，新聞自由空間無限」，且標準與世界先進地區一致。記協主席陳朗昇回應，現時社會環境下不少傳媒處理新聞時更小心，認為「寒蟬效應」已出現，稱「傳媒報導是否無顧忌，大家有目共睹」。

明報報導，浸大新聞系高級講師呂秉權表示，不認同李形容香港「新聞自由無限」的說法，「相信一般市民都不會這樣看，亦未去到（無限）這個程度」。他稱，近年多間傳媒相繼結業，有新聞從業員被捕；香港外國記者會（FCC）以「不想誤墮法網」為由停頒人權新聞獎；傳媒亦關注在《港區國安法》及煽動罪下的執法準則。呂又指港府正打算就《基本法》23條立法，日後條文如何定義「國家機密」，例如在官方機構公布經濟預測數據前報導「消息」是否違法，亦屬顧慮之一，因此「令大家對新聞自由的感受，與以往不同」。

據報導，特首林鄭月娥在同一場合致辭時就表示，媒體除繼續善用新聞自由、監察政府施政外，更應「自覺維護國家安全，遵守法律」，並「主動向社會傳達有關國家安全的信息」，為讀者提供正確、全面、不偏不倚的資訊。

香港 林鄭月娥 港區國安法

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