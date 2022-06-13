中聯辦主任駱惠寧：香港需愛國傳媒激濁揚清

大公報創刊120周年慶祝儀式12日在香港會議展覽中心隆重舉行。圖為香港特首林鄭月娥（右四）、香港中聯辦主任駱惠寧（左四）、香港候任特首李家超（右三）等嘉賓主持慶祝儀式。（中新社）

中共總書記、國家主席習近平 ，向創刊120周年的大公報發賀信，指大公報旗幟鮮明發出正面聲音，為維護香港 社會穩定，促進人心回歸等作出貢獻，希望不斷擴大傳播力和影響力。

香港電台報導，中聯辦主任駱惠寧表示，香港這個多元社會，尤其需要愛國愛港傳媒堅持真理、激濁揚清；候任行政長官李家超則提出，新聞工作向專業化發展、去蕪存菁。

另據明報報導，有學者關注相關指示「非空泛發言」，而是期望港府有政策跟進落實，規管傳媒行業。全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，習近平賀信對象只是「愛國傳媒」，是表達在新時代下，對愛國媒體「有更高要求」。

報導稱，大公報獲國家主席習近平發賀信，規格比10年前高，該報110周年時獲政治局常委和時任國家副主席習近平發賀信。國務院 港澳辦昨晚發稿，指習是次賀信既表達對大公報「全體員工的深切關懷」、高度評價，其賀信同時指出了愛國愛港媒體在「一國兩制」下應有的使命擔當，表示了對香港「所有愛國愛港媒體的巨大鼓勵」。港澳辦的稿多次提到的對象是「愛國愛港媒體」。

報導指，大公報昨午在會展舉行創刊120周年慶祝活動，出席者包括特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、候任特首李家超、警務處長蕭澤頤，以及多名中央駐港機構官員：中聯辦主任駱惠寧、中央駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港公署特派員劉光源等。

香港中聯辦主任駱惠寧12日出席在香港會議展覽中心舉辦的大公報創刊120周年慶祝儀式。 （中新社）

報導說，駱惠寧致辭時，先宣讀習近平的賀信，習讚揚該報逾一個世紀以來，為香港回歸祖國、保持繁榮穩定發揮積極作用，冀該報續為「一國兩制實踐行穩致遠、為實現中華民族偉大復興的中國夢書寫更為精采的時代篇章」。駱表示，習近平對大公報未來發展提出的殷切期望，亦是對「所有愛國愛港傳媒的深情勉勵」，指在香港這個多元社會「尤其需要愛國愛港傳媒堅持真理、激濁揚清」，尤其需要愛國愛港媒體人秉持使命、擔當作為。