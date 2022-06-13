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美普渡大學新校長蔣濛 香港十優狀元 曾發聲挺佔中

香港新聞組／香港13日電
1995年皇仁書院會考10A狀元蔣濛，將於2023年1月1日出任美國普渡大學校長。(取材自維基百科)
1995年皇仁書院會考10A狀元蔣濛，將於2023年1月1日出任美國普渡大學校長。(取材自維基百科)

美國印第安納州普渡大學(Purdue University)董事會10日宣布，該校約翰‧愛德華森工程學院院長暨戰略計畫執行副校長蔣濛當選為普大第13任校長，是普大創校153年以來第一位華裔校長；年僅45歲的蔣濛曾是1995年香港中學會考成為十優狀元，也曾發起2012年香港反國教連署，並為2014年佔中事件發聲。

蔣濛1977年出生於天津，11歲到香港，先到德信學校重讀小五，當時廣東話聽不懂幾句，由零開始自學廣東話、繁體字和英文之後入讀名校皇仁書院，會考考獲10科A，為當年十優狀元之一。獲獎學金後來美國升學，在史丹福大學取得學士、碩士及博士學位，之後加入普林斯頓大學；他在2020年擔任美國國務卿科技顧問。

1995年皇仁書院會考10A狀元蔣濛，將於2023年1月1日出任美國普渡大學校長...
1995年皇仁書院會考10A狀元蔣濛，將於2023年1月1日出任美國普渡大學校長。(取材自維基百科)

蔣濛修讀電子工程及數學，之後專門研究網路，也有25個專利，成立3間初創公司。

蔣濛任美國普渡大學校長後，不少皇仁校友在臉書出帖祝賀，會計界前議員梁繼昌讚蔣濛係「皇仁之光」，本身係普渡大學校友、前資訊科技界議員莫乃光留言恭喜蔣濛。

香港01報導，蔣濛過去不時為台灣及香港議題發聲，包括在2012年香港反國教運動中，成為青年學術界反國教連署的發起人之一，亦曾在2014年佔中時期，在推特轉發警方發射催淚彈清場的新聞，並發聲稱是迄今香港最黑暗時刻，然而更黑暗的夜晚仍未到來。

據報導蔣濛也曾在2020年出席與台灣的抗疫分享演講中，指美國與台灣共享自由人民、自由社會及自由企業核心價值，又稱見證過國際社會歐威爾的《1984》，又見證台灣2020年希望，強調自由是公共衛生的基石，亦是科技進步的北極星。

香港 會考 史丹福大學

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