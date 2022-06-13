珍寶海鮮舫最快14日告別香港 怕受干擾船塢地點成謎

珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為離開香港的行程作好準備。（中通社）

位於香港 仔的珍寶海鮮舫停業兩年，早前宣布將於6月中牌照到期前把船隻移離香港，昨天低層部分玻璃窗已圍上白色木板，為移離做準備，確實日期視乎天氣情況。有市民昨在深灣乘船環繞海鮮舫一圈，拍照留念。據了解，海鮮舫最快14日就會移離香港，屆時南區的地標便消失於人前。

明報報導，珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團的公關稱，公司已物色適合船塢泊位，以作檢查、維修和存放，靜待新經營者出現；海鮮舫現已開始圍板工程，為行程做準備，惟具體離港日期仍需視天氣情況。公關又稱離港消息公布後吸引廣泛關注，當地船塢為免維修及正常業務受干擾，要求不向外透露泊位地點，故未能公開存放地點。

據報導，立法會議員管浩鳴昨日在臉書發文稱，珍寶海鮮舫是港人集體回憶，不少外國遊客慕名到港參觀，也是《食神》及不少電影的拍攝場地，港府不應輕易放棄活化計畫。管浩鳴亦指，李家超政府將會上任，能否活化要考他的能力與智慧；而李能否向中央說明他能「說好香港故事」，「還看在未來設立的文化體育及旅遊局有所交代」。

珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為離開香港的行程作好準備。（中通社資料照片）

報導稱，居香港仔約三年、每天遛狗的張先生稱，對於營業近半世紀的珍寶海鮮舫將會移離香港感可惜，「香港景點已買少見少」，港府、相關部門及私人機構應接手保留，或將其用途改變。「觀光 客始終會回來，到時又少了一個景點。」

另據香港01報導，現場所見，海鮮舫的下層玻璃窗已圍封木板，相信是以防離開香港時，遇上大風浪令設施受損。有船家指，近日不少市民都花錢租船出海，冀近距離和海鮮舫拍照留念。

海鮮舫自2020年3月開始停業，至上月底由母公司香港仔飲食集團發出聲明，指珍寶王國自2013年起，入不敷支，持續虧蝕，加上新冠疫情 下，飲食及旅遊業飽受衝擊，累積虧損超過1億港元（約1273萬美元）。