我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

珍寶海鮮舫最快14日告別香港 怕受干擾船塢地點成謎

香港新聞組／香港13日電
珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為離開香港的行程作好準備。（中通社）
珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為離開香港的行程作好準備。（中通社）

位於香港仔的珍寶海鮮舫停業兩年，早前宣布將於6月中牌照到期前把船隻移離香港，昨天低層部分玻璃窗已圍上白色木板，為移離做準備，確實日期視乎天氣情況。有市民昨在深灣乘船環繞海鮮舫一圈，拍照留念。據了解，海鮮舫最快14日就會移離香港，屆時南區的地標便消失於人前。

明報報導，珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團的公關稱，公司已物色適合船塢泊位，以作檢查、維修和存放，靜待新經營者出現；海鮮舫現已開始圍板工程，為行程做準備，惟具體離港日期仍需視天氣情況。公關又稱離港消息公布後吸引廣泛關注，當地船塢為免維修及正常業務受干擾，要求不向外透露泊位地點，故未能公開存放地點。

據報導，立法會議員管浩鳴昨日在臉書發文稱，珍寶海鮮舫是港人集體回憶，不少外國遊客慕名到港參觀，也是《食神》及不少電影的拍攝場地，港府不應輕易放棄活化計畫。管浩鳴亦指，李家超政府將會上任，能否活化要考他的能力與智慧；而李能否向中央說明他能「說好香港故事」，「還看在未來設立的文化體育及旅遊局有所交代」。

珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為離開香港的行程作好準備。（中通社資料照片）
珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為離開香港的行程作好準備。（中通社資料照片）

報導稱，居香港仔約三年、每天遛狗的張先生稱，對於營業近半世紀的珍寶海鮮舫將會移離香港感可惜，「香港景點已買少見少」，港府、相關部門及私人機構應接手保留，或將其用途改變。「觀光客始終會回來，到時又少了一個景點。」

另據香港01報導，現場所見，海鮮舫的下層玻璃窗已圍封木板，相信是以防離開香港時，遇上大風浪令設施受損。有船家指，近日不少市民都花錢租船出海，冀近距離和海鮮舫拍照留念。

海鮮舫自2020年3月開始停業，至上月底由母公司香港仔飲食集團發出聲明，指珍寶王國自2013年起，入不敷支，持續虧蝕，加上新冠疫情下，飲食及旅遊業飽受衝擊，累積虧損超過1億港元（約1273萬美元）。

香港 觀光 疫情

上一則

唐山懲惡整治治安 開啟半個月「雷霆」行動

下一則

美普渡大學新校長蔣濛 香港十優狀元 曾發聲挺佔中

延伸閱讀

香港移民展登記入場增3成 調查：6成人盼2年內走

香港移民展登記入場增3成 調查：6成人盼2年內走
港修逃犯條例 林鄭自認無過失不遺憾 離任租屋在港生活

港修逃犯條例 林鄭自認無過失不遺憾 離任租屋在港生活
疫情回升 香港新增851確診 近2個月新高

疫情回升 香港新增851確診 近2個月新高
大坑火龍文化館開幕 香港非遺首個展館

大坑火龍文化館開幕 香港非遺首個展館

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人