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疫情回升 香港新增851確診 近2個月新高

香港新聞組／香港12日電
香港11日新增兩個地點爆發疫情：中環雲咸街酒吧racks city、上環酒吧FLM酒吧。（中通社）
香港11日新增兩個地點爆發疫情：中環雲咸街酒吧racks city、上環酒吧FLM酒吧。（中通社）

香港新冠肺炎疫情持續升溫，衛生防護中心昨日公布，單日新增851宗確診，創近兩個月來新高。中上環區新增兩間酒吧爆疫，包括位於上環蘇杭街的酒吧「FLM」錄得13宗、在中環雲咸街的「Racks City」錄得18宗確診，患者均是於上周末光顧，當中有人曾到過早前爆疫的酒吧「LINQ」，懷疑是關連個案，需進行基因分析。

大公報報導，酒吧群組至今涉及6間酒吧，累計逾300人中招。有專家建議，衛生當局應對爆疫酒吧進行多次強制檢測，甚至檢疫，嚴防社區傳播。有立法會議員認為應加強對酒吧巡邏執法。

在中環雲咸街雲明行2樓的「Racks City」有18人染疫，患者均是於4日晚上9時至凌晨2時前往，其中5人的初步病毒基因分析似是本地流行病毒株，該酒吧有打桌球及跳舞的地方。

在上環蘇杭街62號的「FLM」也錄得13宗個案，患者均在本月4日晚上11時至凌晨2時光顧，其中一人曾到過「LINQ」酒吧。在蘭桂坊的「Shuffle」增加5宗個案。「FLM」與「Racks City」昨晚被納入強制檢測名單。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，顧客進入酒吧後飲酒、聊天等，其間絕大部分沒有戴口罩，容易有傳播。她表示，社區傳播鏈一直未停過，每逢周末、長假期等，人流密集增加，都會引起傳播。她再次呼籲市民盡快打齊三針疫苗。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時疫情出現明顯反彈，酒吧群組個案已滲入社區，若不能有效控制傳播風險，社區傳播將會進一步加快。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，酒吧人流多，不少人離枱不戴口罩，屬「犯規」，政府應加強對酒吧巡邏執法。她認為，當前疫情升幅令人憂慮，社區多隱形傳播鏈，「如果數字繼續升，同第六波無分別。」

香港並再有兩宗與其他個案無關聯的Omicron新變異病毒株BA.2.12.1本地個案，包括一名居住大埔的57歲女子，她在國泰機場貴賓室從事洗碗工作。張竹君稱有機會是本地社區感染，但亦不排除她因出入機場而受輸入個案感染。

疫情 檢測 口罩

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