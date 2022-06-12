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香港移民展登記入場增3成 調查：6成人盼2年內走

香港新聞組／香港12日電
香港近年掀起移民潮，調查顯示，19%港人有意在半年內離港。（Getty Images）
香港近年掀起移民潮，調查顯示，19%港人有意在半年內離港。（Getty Images）

香港近年掀起移民潮，入境處今年首季數據顯示，港人淨流出達14萬。第三屆「國際移民及置業博覽」昨天起一連兩天於會灣仔會展舉行。主辦機構的調查顯示，有六成受訪港人計畫兩年內移民，有意在半年內離港更占19%，大部分為中產及富裕家庭，當中以考慮移民英國占最多。

香港01報導，「國際移民及置業博覽」主辦商於展覽前，向網上登記參觀人士收集3.5萬份訪問。調查顯示，有60%受訪者計畫於半年至兩年內離港，當中考慮在半年內離港的有19%。至於最有興趣的移民目的地，英國占31%、加拿大占22%、澳洲占21%，全部是曾為港人推出移民救生艇的國家。

調查亦顯示，受訪者的資產範圍，800萬港元（約101.9萬美元）以上占66%，當中有17%超過5000萬港元（約636.9萬美元）。至於家庭月入為15萬以上的移民傾向占最多達30%，反映富裕家庭較傾向考慮移民。不過所有收入階層，均最多人考慮移民英國，分別占約30%。

國際移民及置業博覽總監謝沛豪表示，首屆展覽的入場人數為2.5萬人，第二屆已增至約3萬人，今屆相比上屆再增30%，截至昨日已有3.5萬人登記參觀。此外，參展商亦較上屆增20%，講台亦擴展至3個。

另據明報報導，謝沛豪分析，香港社會氣氛和政治因素或影響港人移民，但多國提供優惠移民政策，亦增加港人離港意欲，「以前做同一件事（移民）可能要上千萬港（約逾127.3萬美元）」。他建議選擇落腳點前，宜了解當地發展的「飽和現象」，他以英國為例，指倫敦、曼城等城市，學位及租屋也要競爭。

移民 英國 香港

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