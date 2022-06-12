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大坑火龍文化館開幕 香港非遺首個展館

香港新聞組／香港12日電
大坑舞火龍的習俗已有逾百年歷史，圖為大坑火龍文化館前的表演。（中新社）
大坑舞火龍的習俗已有逾百年歷史，圖為大坑火龍文化館前的表演。（中新社）

香港大坑火龍文化館昨日舉行開幕典禮，令大坑舞火龍成為香港第一項設有展館的非物質文化遺產。大坑舞火龍的習俗已有超過100年的歷史，是香港傳統的中秋節慶活動，這項習俗早已蜚聲國際，吸引中外旅客慕名而來。

大公報報導，大坑火龍文化館所在的書館街12號，原址是晚清時創立的孔聖義學。校舍在香港淪陷時期遭受嚴重破壞，戰後獲區內居民捐助，於1949年原址重建。多年來，建築物一直用作教育用途。文化館的選址是香港首個結合了非物質文化遺產和歷史建築的項目，也使傳統文化能夠活躍在現代化都市中。

香港大坑火龍文化館11日開幕，圖為香港特首林鄭月娥（左五）等人主持開幕禮。（中新...
香港大坑火龍文化館11日開幕，圖為香港特首林鄭月娥（左五）等人主持開幕禮。（中新社）

特首林鄭月娥在開幕禮致辭時表示，大坑舞火龍在2011年被列為國家級非物質文化遺產。港府一向致力保存和推廣本地的文化傳統，並且鼓勵民間參與。她相信大坑火龍文化館的成立，將可進一步把舞火龍這項珍貴的非物質文化遺產發揚光大。

大坑火龍文化館理事會理事長林筱魯致辭時介紹，火龍長220呎，用珍珠草包紮製成，全身插滿長壽香。每年中秋前後三天，會用作消減瘟疫的祭禮。大坑火龍文化館的成立不僅可以將非物質文化遺產發揚光大，也為香港老建築注入了新活力。

香港 林鄭月娥 教育

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