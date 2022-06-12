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西隧繁忙時段 港府研推「擠塞徵費」分流

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

西區海底隧道專營權明年8月1日屆滿，運輸及房屋局局長陳帆昨日在網誌上表示，港府擬利用這次契機收回西隧，藉此調整三條過海隧道的收費，包括在繁忙時段推行「擠塞徵費」，以鼓勵市民轉乘公共交通工具，或於非繁忙時段使用隧道和路段，收分流作用。

文匯報報導，民建聯立法會交通事務委員會委員陳恒鑌贊成因應交通狀況收取不同費用，但認為西隧收費75港元（約9.5美元）太貴太高，港府應大幅減價，例如繁忙時間收40元，非繁忙時間收20元，以吸引紅隧車流轉用西隧。

陳帆在網誌中表示，根據交通調查，紅隧和東隧早上南行及傍晚北行方向，車輛數目最繁忙的一小時超出容量50%。西隧整體交通雖未及紅隧和東隧般繁忙，但平日早上繁忙時間使用量亦已達設計容車量，近年亦時有出現擠塞情況。

他指出，私家車在平日繁忙時間占過海車輛比例約六成，卻僅運載不足兩成的過海乘客，占用大量路面空間，相反近八成過海乘客的巴士只占過海車輛約8%。目前，西隧已無剩餘容量分流紅隧和東隧超額車流，倘港府收回西隧時維持所有過海隧道收費不變，擠塞將持續，若只調低西隧收費，則會加劇過海隧道及周邊道路繁忙時間擠塞情況。

港府參考運輸署的「擠塞徵費」研究，建議藉接收西隧契機，釐訂各過海隧道費並引入「擠塞徵費」概念，初步構思是按過海交通劃分三個不同收費時段，其中一般時段收取「一般收費」，上午或傍晚繁忙時段則附加「擠塞徵費」，以遏抑和分散超額交通需求；非繁忙時段則因應交通情況收取較「一般收費」為低的「非繁忙收費」，讓使用人士受惠。

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