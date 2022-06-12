港修逃犯條例 林鄭自認無過失不遺憾 離任租屋在港生活

香港特首林鄭月娥11日表示，她從來沒有就推動修訂「逃犯條例」感到遺憾，亦不認為港府有錯失，但對反送中運動中年輕人被拘控感到痛心。圖為她出席大坑火龍文化館開幕典禮。（中新社）

還有不足20天就要離任的香港 特首林鄭月娥 昨表示，她從來沒有就推動修訂「逃犯條例」感到遺憾，亦不認為港府有錯失，但對反送中運動中年輕人被拘控感到痛心。

林鄭月娥昨接受香港電台專訪，聲稱對將卸任感到如釋重負。談及2019年推動修訂「逃犯條例」，林鄭認為自己並無過失，亦不覺得遺憾，形容這是對香港非常有利的制度。她稱，當年就事件致歉是因為解說工作做得不好，錯失與市民解釋的機會。

林鄭月娥表示，對香港年輕人被拘控感痛心，指有年輕人當時並不明白事件，受到煽動就做出違法行為。港府須依法辦事，如果讓暴力處理問題的人可以逍遙法外，對法治社會的衝擊將會非常大。

她還表示，上任初期曾努力化解社會矛盾，北京 亦很包容，曾安排全體立法會議員到內地訪問，但經歷反修例風波後，她發現「表面和諧是無意思」，又指香港過去一段很長時間，未鞏固好制度，而北京推出兩大舉措，香港國安法和完善選舉制度，為香港全面貫徹落實一國兩制，打下更好的基礎，相信日後香港出現大規模動亂的機會應該大大減少。

對香港人最敏感的樓價問題，林鄭稱過去四屆港府任內樓價大起大落，不健康和製造了很多問題，而她任內樓價相對平穩。

林鄭稱，她這屆港府在首階段抗疫工作做得好，但對長者的保護做得不夠，有部分原因不是源自港府，例如疫苗接種。又說社會上時常有人想挑撥離間，例如離間公務員與市民的關係。

對於香港一直未能與國際恢復正常往來，林鄭表示，擔心會影響香港國際大都會或國際金融中心的地位，她已盡了很大努力，期望下屆港府上任後，能夠快馬加鞭處理。

林鄭還表示，有人以為她想繼續做特首，這些人並不了解她，2016年就不打算競逐特首。

她卸任後會在香港生活，已租了地方居住，並無計畫置業。