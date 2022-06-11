我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

香港增672確診 變異株蔓延多區

香港新聞組╱香港11日電
灣仔白普理小學有兩名學生及一名教師染疫。(中新社)
灣仔白普理小學有兩名學生及一名教師染疫。(中新社)

香港新增672宗新冠肺炎確診個案，其中59宗為輸入病例，另有11宗感染Omicron BA.2.12.1變異病毒株個案，逾半屬源頭不明。香港大學最新研究顯示，病毒即時有效繁殖率已增至逾1.7，感染變異病毒株個案亦已擴散至多個區域，反映在社區有一定蔓延。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在新增的11宗變異病毒株個案中，4宗與之前個案相關，包括一名居於何文田ONE HOMANTIN屋苑的10歲男童，其家人早前染疫。一名居於太古城鄱陽閣的40歲男子家人早前亦確診，另兩名患者為84歲男子及其86歲妻子，兩人居於將軍澳和明苑和暉閣，因大廈有個案要強檢，但兩人居住單位與之前個案不同層數和坐向。

餘下7宗個案均屬源頭不明，包括一名居於將軍澳維景灣畔12座的49歲男子、居於青山公路恆順園的一家三口、屯門中心大廈的47歲男子、何文田邨適文樓的68女子，以及居住在灣仔高華大廈的33歲女子。

至於麗豪航天城酒店兼職女員工懷疑感染Omicron BA.4或BA.5變異病毒株，張竹君指仍有待全基因分析，暫未找到相關個案。

張竹君表示，香港累計已有118宗輸入及66宗本地BA.2.12.1個案。本地個案最初在太古城出現，現已擴散至屯門、上水、沙田、火炭、將軍澳及灣仔等區域，只有小部分與之前病例相關，其他未有明顯關連，反映該病毒在社區蔓延。由於感染的患者沒有特別病徵，亦未出現嚴重死亡個案，相信打齊疫苗對防止重症及死亡仍有效。

根據港大公共衛生學院網頁最新資料，確診個案的即時有效繁殖率至本月2日已升至1.7588，即1名患者可感染1.7人，較上月2日的0.5797大幅飆升。她表示，中心會監察感染個案對醫療設施的負擔，如入院率及死亡率等，相信社區人流令確診個案增加，會調查處所爆發情況，若有餐廳或酒吧出現聚集爆發，會要求停業清潔，並與其他部門研究有關人流及空氣傳播問題。

香港 Omicron 疫苗

上一則

戴耀廷等3人勳銜 遭港府撤銷

下一則

魏鳳和見李顯龍 談雙邊防務交流

延伸閱讀

美Omicron亞變種BA.4、BA.5病例上升 傳染性更強

美Omicron亞變種BA.4、BA.5病例上升 傳染性更強
香港一學校學生被要求提前隔離 習近平可能於七一訪港

香港一學校學生被要求提前隔離 習近平可能於七一訪港
900多港人二度確診 29歲男子三個月兩度感染BA.2.2

900多港人二度確診 29歲男子三個月兩度感染BA.2.2
台新增6萬8311例確診 213死再創新高

台新增6萬8311例確診 213死再創新高

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

2022-06-10 12:19

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍