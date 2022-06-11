香港增672確診 變異株蔓延多區

灣仔白普理小學有兩名學生及一名教師染疫。(中新社)

香港 新增672宗新冠肺炎確診個案，其中59宗為輸入病例，另有11宗感染Omicron BA.2.12.1變異病毒株個案，逾半屬源頭不明。香港大學最新研究顯示，病毒即時有效繁殖率已增至逾1.7，感染變異病毒株個案亦已擴散至多個區域，反映在社區有一定蔓延。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在新增的11宗變異病毒株個案中，4宗與之前個案相關，包括一名居於何文田ONE HOMANTIN屋苑的10歲男童，其家人早前染疫。一名居於太古城鄱陽閣的40歲男子家人早前亦確診，另兩名患者為84歲男子及其86歲妻子，兩人居於將軍澳和明苑和暉閣，因大廈有個案要強檢，但兩人居住單位與之前個案不同層數和坐向。

餘下7宗個案均屬源頭不明，包括一名居於將軍澳維景灣畔12座的49歲男子、居於青山公路恆順園的一家三口、屯門中心大廈的47歲男子、何文田邨適文樓的68女子，以及居住在灣仔高華大廈的33歲女子。

至於麗豪航天城酒店兼職女員工懷疑感染Omicron BA.4或BA.5變異病毒株，張竹君指仍有待全基因分析，暫未找到相關個案。

張竹君表示，香港累計已有118宗輸入及66宗本地BA.2.12.1個案。本地個案最初在太古城出現，現已擴散至屯門、上水、沙田、火炭、將軍澳及灣仔等區域，只有小部分與之前病例相關，其他未有明顯關連，反映該病毒在社區蔓延。由於感染的患者沒有特別病徵，亦未出現嚴重死亡個案，相信打齊疫苗 對防止重症及死亡仍有效。

根據港大公共衛生學院網頁最新資料，確診個案的即時有效繁殖率至本月2日已升至1.7588，即1名患者可感染1.7人，較上月2日的0.5797大幅飆升。她表示，中心會監察感染個案對醫療設施的負擔，如入院率及死亡率等，相信社區人流令確診個案增加，會調查處所爆發情況，若有餐廳或酒吧出現聚集爆發，會要求停業清潔，並與其他部門研究有關人流及空氣傳播問題。