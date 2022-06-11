又一港媒熄燈 香港傳真社停運 未交代原因

香港傳真社宣布10日起停止運作。（取材自傳真社官方網站）

以深入追蹤及調查新聞為報導方向的香港 傳真社，昨天宣布即日起停止運作，員工將按既定程序遣散，訂戶每月訂閱款項即日停止轉帳，聲明中沒有交代停運的具體原因。傳真社網站上月曾遭駭客 入侵。

傳真社2015年經眾籌成立，當時獲得3300人支持（訂閱）。這家獨立網媒以深入追蹤及發掘新聞內幕為主要報導方向；是繼蘋果日報、立場新聞及眾新聞後，又一傳媒機構停止運作。

明報報導，記協主席陳朗昇認為停運決定很急，稱傳真社最近報道的題材敏感，惟停運原因難以揣測。傳真社創辦人吳曉東被問到有否收到來自國安、公安 、或有權力者警告時，他說「沒有資料補充」。陳朗昇認為停運決定很急，稱傳真社最近報導的題材敏感，惟停運原因難以揣測。而針對警方曾否向傳真社進行調查，包括有否涉及國安事務。警方昨回應「警方不評論個別媒體報導」。

報導指出，傳真社10日發表聲明說，傳真社曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，但有賴公眾的支持及陪伴，支撐著財政回復穩健及穩步成長，有機會與香港一同經歷無數重要時刻，也為追尋事實真相竭盡所能。

聲明又表示，近年傳媒行業巨變，傳真社屢次思考是否仍有繼續下去的空間，但每次最終都決定本著信念，謹守崗位，報導事實。但聲明表示：「惜萬物有時，現在是時候告別了。」

據報導，吳曉東被問到停運心情，他嘆了一口氣，隔數秒才說不獲授權再提，僅稱認同聲明內容。他說傳真社員工約六人，會按勞工法例遣散。被問是否受壓，例如來自國安的壓力時，他說「這些我更沒資料」。

傳真社發布新聞的系統上月曾被來自香港的駭客入侵，導致約3700多名訂閱人士的資料被存取，該社其後在網站發出道歉聲明。

據報導，記協發表聲明，稱過去一年在政治環境轉變下，香港新聞業出現劇變，多家傳媒停運，反映香港新聞自由實况，對於近日不斷有官員指香港新聞自由從未受影響，「本會認為市民眼睛雪亮，公道自在人心。」

浸大新聞系高級講師呂秉權說，現今香港任何傳媒傳出停運都不意外，傳真社停運很可惜，現在新聞自由空間一直收窄，反映媒體真的很難再做下去。