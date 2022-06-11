七一前夕 香港中環幫派廝殺 槍聲震北京

香港中環10日凌晨發生槍擊案，時值「七一」前夕，令香港和北京有關部門大為緊張。（Getty Images）

香港 中環雲咸街昨日凌晨發生槍擊案，有黑幫持刀向另一幫派 施襲，受襲一方開至少兩槍還擊後逃去，案中三人受傷，包括一人腹部中槍，案件疑涉及兩個幫派爭奪毒品及賭檔利益。此案不僅撼動了香港，也撼動京城；香港警方高層震怒，昨晚動員百警搜查兩幫派活躍的場所，初步確認六名涉案人，其中四人被捕。

這起中環開槍案之所以不一樣，首先是全網直播。過去幫會「開片」，大家只能臆想警匪片的場景，這回因有車Cam拍攝到案發過程，直接放到網上，全港熱觀。大致過程是凌晨2時許，一批男子在蘭桂坊酒吧街消遣，後分乘兩輛七人車及一輛客貨車離去，約八名壯漢分乘兩車尾隨，雙方駛至雲咸街停下，尾隨車上多名刀手下車衝向前方七人車，襲擊車上人士，對方反抗，後方客貨車突然駛起撞向刀手，這時有人拔槍射撀，刀手見勢跳上車逃走，被襲者亦駛離現場。

由於傳出多響槍聲，港警接報到場，發現三名南亞裔男子一人背部中兩槍，一人頭部中刀，另一人遭車輾傷，這三人都是刀手一方，而開槍者是被襲一方。警方其後增派持衝鋒槍的反恐部隊，現場搜證及追蹤抓人。

案發過程，網上熱播，香港人看得津津有味，警方趕快安撫民眾，毋須過分緊張。這是因為香港黑幫械鬥，過去主要舞刀耍棍，連高級警司何振東都說，涉及真槍犯案的案件，香港絕無僅有，去年至今有了兩宗，所以警察 首要任務是起回涉案的懷疑半自動手槍，避免製造更多流血事件。

還有第三個不一樣。香港警察想令香港市民放心，但這回查案陣仗很大，有身著防彈衣的機動部隊，也有大批反恐特勤隊到現場，據說還有大批便衣探員布線各地追捕黑幫。警察如此緊張，不僅案發於香港金融中心中環，還因案發時間6月中，接近香港回歸25周年慶，香港正為國家主席習近平「七一」到訪，大動作實施疫情「閉環」安排，以及海陸空安保，這時槍聲響起，黑幫廝殺，連北京也開始緊張了。

最後，各方一定關心香港是哪個兩幫派不知深淺，這時「開片」。不用急，很快就可知道，因為港警在幫會動手之後，很快就會有震懾性的抓捕行動，三天之內必有回響。