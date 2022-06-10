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港立法會3讀通過 強積金對沖 最快2025畫句點

香港新聞組／香港10日電
香港立法會三讀通過取消強積金「對沖」安排條例草案。（中新社）
香港立法會三讀通過取消強積金「對沖」安排條例草案。（中新社）

香港勞工界爭取多年取消強積金對沖，終於獲得通過。立法會昨日以72票贊成、5票反對、12票棄權，三讀通過「2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案」，最快在2025年實施。

綜合媒體報導，港府承諾會預留332億港元（約42.29億美元）資助僱主25年，分擔他們在取消對沖後有關遣散費和長期服務金的開支。

特首林鄭月娥形容這是加強僱員退休保障的重要里程碑，並感謝勞資雙方多年來就取消對沖安排、為謀求共識付出的努力。港府將會推行要求僱主儲蓄的專項戶口計劃，用作遣散費和長期服務金，並透過「積金易」平台落實，預計取消對沖安排最快在2025年實施。

工聯會會長、立法會議員吳秋北認為這次是對不公制度「撥亂反正」，但要待積金易平台2025年運作才取消對沖，認為「非常荒謬」，促港府盡快訂立法例生效準確日期。勞聯周小松形容取消對沖是「重大勞工保障進步」，但港府不應將取消對冲時間與積金易平台綑綁，憂平台出問題而延誤取消對沖。

強積金「對沖」，即當僱主解僱員工時，可在僱員的強積金供款中，抽取僱主供款部分及其累算權益，以抵銷應向僱員支付的遣散費或長期服務金。取消強積金「對沖」實施後，僱主將不可再使用強積金的僱主供款部分，抵銷僱員應得的遣散費或長期服務金。

退休 勞工 林鄭月娥

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