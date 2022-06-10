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港確診674例 半月來最高點 第5波900人二度染疫

香港新聞組／香港10日電
根據統計，香港一至四波曾感染人士中有900多宗在第五波亦有感染。圖為香港市民於尖沙咀碼頭出行。（中通社）
根據統計，香港一至四波曾感染人士中有900多宗在第五波亦有感染。圖為香港市民於尖沙咀碼頭出行。（中通社）

香港本月放寬防疫措施後，新冠確診病例持續增加，9日新增674例，是近半月來最多的一次。此外，香港第五波疫情持續多個月，前四波染疫中的900人再中招，有兩個案第五波內「二次感染」。

香港1月爆發第五波疫情後，3月中達到高峰，當時單日新增確診一度達到5萬餘例，其後慢慢減少，半個月前單日降至200至300例，但近幾日又增至500例以上，其中多是酒吧與學校的群聚感染。第五波疫情迄今已導致本地120.4萬人確診，9177人染疫死亡。

綜合媒體報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，有兩宗個案在今年2月底曾感染，相隔三個月後、至5月又感染，其中一宗29歲男患者經全基因分析確定是二次感染；另一宗26歲女患者為與一感染群組相關，亦相信是重複感染。

張竹君說，該兩個案最近並無外遊，現時第五波已知感染人數已逾120萬人次，但至今只找到兩宗二次感染個案，她稱現時文獻未有記載再次感染BA.4或BA.5人士與其他Omicron感染情況有何大分別，會再留意世衞及其他相關報告。

至於過去在第一至四波曾經染疫的人士之中，張竹君指留意到有900多宗在第五波亦有重複感染，但第一至四波主要是原始感染病毒，即Alpha及Delta等，第五波則主要是Omicron。以前四波1.2萬人中招計算，預料有7.5%前四波疫染者在第五波中招。

此外，昨日另發現有檢疫酒店員工疑染變異病毒株Omicron BA.4或BA.5。政府專家顧問許樹昌認為，只要新冠疫苗接種率高，面對Omicron同源病毒，料染疫者多病情輕微，不必擔心。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港首四波約1.2萬人感染，與第五波相隔較長時間，第五波涉新變種，暫僅900多宗二次感染，料致大規模爆發風險不大，曾染疫者即使再感染，應僅有輕微病徵，至於未來高危人士以至一般人需否再打針，則要視乎病毒變化，如病情是否變得極輕微。

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