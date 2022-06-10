七一前夕 迎習近平？ 駐港解放軍連5天實戰演練

解放軍駐港部隊連5天實戰訓練。 （視頻截圖）

香港 主權移交中國內地25周年、新任特首李家超就職的「七一」前夕，值此敏感時機，根據中共 軍方發布，解放軍 駐港部隊連續五天實戰訓練，引起關注。這次訓練，中共解放軍駐港部隊的艦艇宿遷艦、荊門艦組成編隊，赴香港某海域開展海上實戰化訓練。

根據解放軍南部戰區微信公眾號9日發布，本次海上訓練為期五天，艦艇編隊連續展開對海作戰、防空反導、對岸火力支援、反恐反海盜等10多個實戰項目。

據發布，訓練模擬艦隻遇到海上敵人，編隊進入戰鬥狀態。在鎖定目標後，兩艦隻發射炮彈，將目標擊沉；隨即編隊又遇到空中威脅，宿遷艦偵察到反艦導彈來襲，即將敵情傳送予荊門艦，再由後者發射數枚干擾彈，成功干擾導彈襲擊；之後艦隻又發現多枚浮雷，用炮彈逐一清除。

另據環球網，宿遷艦艦長谷景濤說：「此次海上訓練，我們緊盯實戰需求專攻精練，構設複雜戰場環境，突出臨機導調處置，推動戰訓深度耦合，全面提升遂行使命任務能力。」

另據明報報導，港府目前未公布國家領導人以至國家主席習近平會否在七一訪港，出席香港回歸25周年活動及為政府新班子監誓。據悉，有學校收到特區政府邀請該校學生參加6月30日及7月1日於香港國際機場的「接送機」儀式，而參與的學生會在教師陪同下，於6月23日至7月1日在酒店隔離，但目前未知在哪間酒店。

通告上，形容「此項活動實屬一項難得的光榮任務，敬希家長鼓勵學生參與」。參與學生須完成接種兩劑疫苗並超過14天等。

香港教育工作者聯會黃楚標學校校長、教聯會主席黃錦良稱，一切安排及詳情尚待政府公布，現階段談細節是言之尚早，稱學校發通告是先了解家長意願，做內部意向調查，之後才可安排。