我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

七一前夕 迎習近平？ 駐港解放軍連5天實戰演練

記者羅印冲／綜合報導
解放軍駐港部隊連5天實戰訓練。 （視頻截圖）
解放軍駐港部隊連5天實戰訓練。 （視頻截圖）

香港主權移交中國內地25周年、新任特首李家超就職的「七一」前夕，值此敏感時機，根據中共軍方發布，解放軍駐港部隊連續五天實戰訓練，引起關注。這次訓練，中共解放軍駐港部隊的艦艇宿遷艦、荊門艦組成編隊，赴香港某海域開展海上實戰化訓練。

根據解放軍南部戰區微信公眾號9日發布，本次海上訓練為期五天，艦艇編隊連續展開對海作戰、防空反導、對岸火力支援、反恐反海盜等10多個實戰項目。

據發布，訓練模擬艦隻遇到海上敵人，編隊進入戰鬥狀態。在鎖定目標後，兩艦隻發射炮彈，將目標擊沉；隨即編隊又遇到空中威脅，宿遷艦偵察到反艦導彈來襲，即將敵情傳送予荊門艦，再由後者發射數枚干擾彈，成功干擾導彈襲擊；之後艦隻又發現多枚浮雷，用炮彈逐一清除。

另據環球網，宿遷艦艦長谷景濤說：「此次海上訓練，我們緊盯實戰需求專攻精練，構設複雜戰場環境，突出臨機導調處置，推動戰訓深度耦合，全面提升遂行使命任務能力。」

另據明報報導，港府目前未公布國家領導人以至國家主席習近平會否在七一訪港，出席香港回歸25周年活動及為政府新班子監誓。據悉，有學校收到特區政府邀請該校學生參加6月30日及7月1日於香港國際機場的「接送機」儀式，而參與的學生會在教師陪同下，於6月23日至7月1日在酒店隔離，但目前未知在哪間酒店。

通告上，形容「此項活動實屬一項難得的光榮任務，敬希家長鼓勵學生參與」。參與學生須完成接種兩劑疫苗並超過14天等。

香港教育工作者聯會黃楚標學校校長、教聯會主席黃錦良稱，一切安排及詳情尚待政府公布，現階段談細節是言之尚早，稱學校發通告是先了解家長意願，做內部意向調查，之後才可安排。

七一臨近，香港街頭慶回歸氣氛漸濃，隨處可見慶回歸標語及彩旗。(中通社)
七一臨近，香港街頭慶回歸氣氛漸濃，隨處可見慶回歸標語及彩旗。(中通社)

香港 解放軍 中共

上一則

澤倫斯基喊話 盼中發揮影響力止戰 中官媒回應：解鈴還須繫鈴人

下一則

殲7戰機撞入湖北民宅釀1死2傷 飛行員獲救

延伸閱讀

習近平：不能一切以外國的東西為圭臬

習近平：不能一切以外國的東西為圭臬
間接印證中國疫情好轉？習近平訪四川全程未戴口罩

間接印證中國疫情好轉？習近平訪四川全程未戴口罩

習近平重糧安 四川眉山考察下農田

習近平重糧安 四川眉山考察下農田
民進黨：習近平「九二共識」不給國民黨模糊空間

民進黨：習近平「九二共識」不給國民黨模糊空間

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退