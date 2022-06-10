港特首林鄭月娥：困難時就看「天書」…習近平講話

林鄭月娥最後一次以香港特首身分出席立法會答問會。（中新社）

香港 特首林鄭月娥 的五年任期近尾聲，她9日最後一次到香港立法會出席答問大會時表示，任內無一刻想要辭職，愈困難愈興奮。面對困難時她要看天書，那是中國國家主席習近平在香港的講話。

香港特首每年到立法會出席四次答問大會，作為加強行政與立法關係的表現。林鄭月娥將於6月30日卸任，9日是她任內最後一次出席立法會的答問會。她先用十分鐘回顧其任內功過，稱五年任期面對「回歸以來最嚴峻局面」，驅動她向前的是強烈歷史使命感及時代責任感。

說到這段，她語帶哽咽稱，即使社會對她評價不一，她已交出一張「無愧於自己的成績表，為公務生涯畫上完整句號」。

林鄭月娥說，「這五年來無一刻後悔接受任命，無一刻想過要辭職。有人曾形容我，遇到愈困難的事愈興奮。我面對困難時，就是看一本天書，天書就是國家主席習近平在2017年7月1日，即本屆政府就職時重要講話。」

林鄭月娥亦提及行政立法關係稱，努力過與不同背景、黨派、政治理念議員溝通，並吸納不同黨派議員意見。但經過修例風波，體會到確保「愛國者治港」及建基「一國原則」才能維持良好行政立法關係，否則若有危害國家安全者通過選舉進入體制，「輕則拖垮特區管治，重則危害國安」。

另據中央社報導，香港主權移交至今共有四位特首，先後是董建華、曾蔭權、梁振英和林鄭月娥，根據香港民意研究所近日公布的調查結果，各人任內的民意平均分數依次是51.9、58.1、43.6和39.1。林鄭月娥是四人中分數最低的一位。

2017年初，林鄭月娥以政務司司長身分宣布參選特首，當時香港剛經歷「佔中」運動，社會撕裂，在這種氛圍下，林鄭月娥臨危受命，取代梁振英出任特首。

2019年初，港府提出修訂逃犯條例，港人憂心未來被遣送中國大陸的可能性。同年中，泛民陣營以「反送中」之名發起連串示威活動，後來演變成大規模衝突，持續超過半年。「反送中」提出五大訴求之一，就是要求林鄭月娥下台。

今年1月初，香港爆發第5波疫情 ，這一波疫情目前已導致超過120萬人確診及逾9000人死亡。這一波疫情來襲，林鄭月娥成為眾矢之的，民望跌至谷底，反對她連任的聲音陸續浮現。4月4日，林鄭月娥宣布棄選連任。

候任特首李家超由於年紀稍大，外界因此推測他只有一次任期，也就是工作5年，但事實是否如此，有待驗證。