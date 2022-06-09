外派人員生活開銷最高城市 香港蟬聯冠軍

2022年全球生活費最貴外派城市排名，香港居冠。圖為香港旺角朗豪坊商場。（中通社）

根據ECA International在3月進行的研究，香港 連續第二年成為外派人員生活開銷最高的城市。

過去一年物價上漲和貨幣升值，使香港再度蟬聯全球外派人員生活費最貴的城市，那裡的一杯咖啡5.21美元，一升汽油3.04美元，一公斤番茄11.51美元。

ECA International亞洲區主管Lee Quane指出：「過去一年，在其他貨幣走弱的情況下，與美元掛鉤的港元保持強勢，令香港繼續成為全球生活成本最高昂的城市。」

租金 成本飆升則是倫敦和紐約入選前五名的原因之一，這兩座城市的租金分別上漲20%和12%。

儘管租金、汽車和公用事業價格大漲，但因在調查後期，星元相對於其他貨幣貶值，所以新加坡排名13。日元走貶，也使得日本城市的排名全面下降，而人民幣升值推動中國大陸城市的排名上升，上海和廣州分列第八和第九名。

其他調查結果還包括：所有城市的油價 比一年前平均上漲37%，貝魯特的油價漲幅高達1,128%，德黑蘭燃料價格最便宜，每公升汽油僅0.09美元；受俄烏戰爭影響，去年排行榜上各大城市的食用油價格平均上漲25%；土耳其的安卡拉是世上生活費最低的外派城市，排名下降5名到第207名。

ECA International的調查針對全球逾490個地點，分析消費品和服務成本，住宿數據也被考慮在內，並比較逾410個通常有外籍員工居住的地區租金成本。