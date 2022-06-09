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港府紓解醫師荒 納上海復旦醫科生赴港執業

香港新聞組／香港9日電
法令規定，只有香港本地培訓醫科生才有資格在本地工作及執業，因此造成香港長期缺乏醫生。（路透資料照片）
法令規定，只有香港本地培訓醫科生才有資格在本地工作及執業，因此造成香港長期缺乏醫生。（路透資料照片）

香港當局計畫放寬海外醫生或醫科畢業生赴港工作，陸續公布認可名單。據最新公布，上海復旦大學的醫科畢業生被納入名單之內，是內地首間院校獲接納，惟校方文件指該課程只限海外公民報讀，故港人須取海外公民身分才可入讀。有議員批評接納該課程與修例原意背道而馳，無助港人回流執業。

香港長期缺乏醫生，按照法令，只有本地培訓醫科生才有資格在本地工作及執業，以致當局一直無法解決相關問題。在「反送中」運動之後，不少醫生離港到海外定居，令問題進一步惡化。

為了解決問題，港府修訂了醫生註冊條例並於去年10月刊憲生效。根據新修訂條例，當局認可非本地培訓醫生或醫科畢業生赴港工作，當中分兩類，一類是已經在海外有工作經驗；另一類是尚未實習過。

對於第一類，只要港府認可其海外醫學資格，他們可申請循特別註冊途徑在香港公營醫療機構擔任醫生，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後，可在本地正式註冊及執業。

至於第二類，他們可以參加香港醫學委員會的執業資格試，從而申請循特別註冊途徑在香港的公營醫療機構執業，在符合適用於所有特別註冊醫生的條件後，同樣可以在本地註冊執業。

當局修訂相關條例後，4月公布了首批認可的海外27所大學的醫學資格，例如，美國耶魯大學的醫學博士、英國劍橋大學的內外全科醫學士。

當局昨天公布第二批認可的海外23所大學的醫學資格，當中包括上海復旦大學內外全科醫學士（六年制醫學課程）。港府公布認可的兩批海外大學醫學資格，主要來自美國、英國、澳洲和加拿大，其餘個別包括新加坡、南非和內地。

食物及衛生局長陳肇始說，此舉也可以讓有意到海外讀醫科的港生作為參考。

明報報導，有議員質疑部分院校QS排名在前百名以外，促當局解釋獲批原因與評定準則。有訂定名單的委員稱評選與排名無關，強調不能假定院校排名低則質素參差。

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