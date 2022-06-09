QS世界大學排名 香港5大學列百大 港大第21 中大第38

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

國際高等教育機構QS 9日發布最新2023年度世界大學排名，香港 7所上榜大學中有4所的名次上升，其中香港大學較去年上升一級排第21，為全港最高，以亞洲區計則維持區內第5。

文匯報報導，連同中文大學、科技大學、理工大學及城市大學，香港共5所大學位列全球百大，表現不俗。內地名校北京 大學及清華大學雙雙打入世界15強，分別排第12名及第14名，各自創下歷來最高名次。

是次QS世界大學排名採用了學術聲譽、雇主聲譽、單位教員論文引文數、師生比例、國際教師及國際學生比例等6個指標。排名計算了2016年至2020年期間世界各地1400所大學發表的1640萬篇學術論文，這些論文獲得1.178億次引用，並收集了超過15萬名學術界人士和超過9.9萬名雇主的意見。總體來說，美國麻省理工學院連續11年獲世界排名第一，英國劍橋大學及美國史丹福大學分別位列第2及第3。

以亞洲區來說，今屆「亞洲一哥」仍然是新加坡 國立大學，排名維持在第11位；緊接是北京大學，較去年上升6名排第12位，清華大學亦上升3名排第14位，雙雙創下參與排名以來最佳表現。新加坡的南洋理工大學則下降7名排第19位。

在香港方面，港大上升一級排第21位，其餘上榜的6所香港院校，中大升一級排第38，科大跌6位排第40，城大跌一級排第54，理大升一級排第65，浸大由去年第287名升至281名，嶺大由第581位至590位跌至600零1至650位。

QS分析指，今年港校整體而言表現正面，7所上榜大學中4所名次較去年提高，顯示香港仍然是世上最強大的高等教育系統之一。其中，有5所大學進入世界前百名，其優勢是教師和學生的國際化程度高，且研究影響力有所提高，但在雇主和學術界的國際聲譽、教學能力上有所下降，需要關注。