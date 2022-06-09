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遲交選舉廣告支持同意書 港候任特首李家超申豁免刑罰

香港新聞組／香港9日電
李家超承認沒有在限期內提交支持同意書，要求法庭免除刑罰。（中通社）
李家超承認沒有在限期內提交支持同意書，要求法庭免除刑罰。（中通社）

候任行政長官李家超昨日入稟高等法院，就他三度沒有按《選舉程序（行政長官選舉）規例》，在選管會指明的時間內，提交選舉廣告的支持同意書副本，申請豁免罰款或監禁等刑罰及訟費。有大律師表示，李家超除了違規，亦有違法之嫌，如果原訟庭拒絕給予寬免，李家超或被控《選舉（舞弊及非法行為）條例》中的「沒有提交選舉申報書」罪。

香港電台報導，入稟狀答辯人為律政司司長，入稟狀指李家超分別於4月13日、17日及18日刊出3則選舉廣告，但他未有按照《選舉程序規例》，在發布廣告後一個工作天內，呈交有關廣告的3份支持同意書副本。涉案三份支持同意書分別在4月10日、12日及17日，由香港女子乒乓球隊主教練李靜、藝人方力申和立法會議員林智遠等人簽署。

根據規例，任何人無遵守適用於選舉廣告的規定即屬犯罪，可處罰款5000元（港幣，下同，約639.3美元）及監禁6個月。

另據明報報導，候任特首辦表示，李家超向法院入稟，是選舉法例下提供的程序，而根據《選舉程序（行政長官選舉）規例》，如果法庭信納事件並非因為不真誠所致，法庭可作命令寬免。候任特首辦稱事件已交由法庭處理，現時不宜評論。

據報導，廉署前總調查主任、大律師查錫我表示，本案性質嚴重，涉及選舉公正，任何特首候選人遲交支持同意書，唯一補救措施是向原訟庭申請寬免。他又稱，如果法庭拒絕豁免，廉署應考慮起訴李家超，或控以刑責較重的「沒有提交選舉申報書」罪，最高可判罰款20萬元及監禁3年。

報導引述資深大律師湯家驊向傳媒表示，遲交選舉廣告很普通，其政黨民主思路亦試過犯同樣行為，因選舉牽涉大量廣告，呈交時限很短等，致出現違規，不過不代表可忽視違規，亦可能涉及選舉舞弊；法庭考慮相關證供後，證實不涉選舉舞弊，就可獲豁免刑罰。

報導指出，翻查資料，油尖旺時任區議員梁偉權於2011年涉欠交藝人米雪等人的支持同意書，被控違反《選舉條例》，罰款1.5萬元。

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