林鄭月娥熱盼北京領導人七一訪港

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 特首林鄭月娥 再度表示，熱盼大陸領導人7月1日訪問香港，還相信其在香港一定有涉及香港的重要講話。

林鄭月娥昨日行政會議前見記者，稱未能透露大陸國家主席習近平七一會否到香港，但香港回歸25周年之際，加上新一屆政府成立，港府熱切期盼大陸領導人訪港，鑑於過去五年香港發生的事，相信領導人一定有非常重要的講話，為香港未來發展指明方向。

5月24日，林鄭月娥宣布香港回歸25周年的各項活動將啟動時，就說她熱切希望北京領導人訪港及「發表重要講話」。

香港近日有媒體說，港府官員和候任特首李家超，在七一前或接受「閉環安排」一周，林鄭月娥回稱，港府會竭盡全力創造領導人訪港的條件，但目前不能交代詳情。

林鄭亦被問及剛過去的六四事件33周年，她對市民堅持悼念六四的感受，林鄭回稱，每次有大型活動或敏感日子，可能被人利用做破壞活動，她支持香港警隊按風險評估採取行動，強調警隊目標是保護市民安全。

林鄭又說，香港國安法實施兩年以來，香港整體政治情況平穩，但仍有很多安全隱患，有孤狼式或地下激烈抗爭行動，警方亦曾揭發製造炸彈的活動，因此大型活動或敏感日子，很有可能會被利用為煽動他人製造破壞，強調警方一直風險為本，採取行動。

她還表示，由於未看透疫情 發展，亦難以斷定有新一波疫情，故現行的外防輸入及本地社交距離措施將維持至本月30日。由於相關規例須每14天決定續期與否，按現屆政府任期，措施本身只可延至6月29日，為免出現真空，港府食衛局將與候任特首辦聯絡，商討橫跨政府換屆時，防疫措施續期計劃。