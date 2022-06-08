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毒殺妻女囚終身 香港中大醫學院副教授許金山上訴駁回

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

中文大學醫學院副教授許金山涉以注滿一氧化碳的瑜伽波殺害妻女，被判囚終身。許不服裁決，提出上訴，並稱當日一早已出門，不可能是他將瑜伽波放上車，認原審法官引導陪審團時，排除了許妻或次女放波上車的可能性，做法不妥。上訴庭7日下判辭，認為原審官已向陪審團解釋，須確定瑜伽球由許放入才定罪，認為定罪並無不當，駁回許的上訴。

香港01報導，上訴人許金山， 被陪審團裁定2項謀殺罪，指他於2015年5月22日，以注滿一氧化碳的瑜伽波謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲），被判終身監禁。

惟上訴庭法官指，兩名死者的死因很清楚，審訊時的爭議點在於誰把瑜伽波放上她們所乘坐的Mini Cooper，然後讓瑜伽波內的一氧化碳釋放。上訴庭法官認為，她們死於意外的可能性不大。涉案注滿一氧化碳的瑜伽波是由許帶返家，他聲稱是要來滅鼠，但最終瑜伽波在車上出現，內裡的有毒氣體殺死了兩人。

原審法官在作出引導時，有讓陪審團考慮兩名死者是否死於意外，包括提及次女可能想滅蟲而把瑜伽波放在車上，意外殺死她和母親，法官並著陪審團須肯定是否許把瑜伽波放在車上，並讓瑜伽球內的一氧化碳釋放出來。若未能肯定此事，控方案情便未能成立。

此外，許的律師亦有就原審法官引導陪審團、總結辯方案情等作多項投訴，均被上訴庭駁回，如律師指原審法官錯誤指控辯雙方有相同的舉證標準和責任，但上訴庭指這說法未有不妥，亦清楚表明，若辯方說法是真，或可能是真，便需裁定許罪名不成立。

至於律師指原審法官總結案情欠公允和準確，如錯誤指出許在妻子死後，在財政方面的得益。上訴庭卻認為，原審法官已表明，案中未有證據顯示許為金錢利益去奪取妻子性命，認為原審法官已仔細和嚴謹地處理審訊中的各項議題。認為許得到公平審訊，亦有說服力的證據支持其定罪，因此駁回其上訴。

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