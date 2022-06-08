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香港3建商申請5宗土地共享 料將建逾2.55萬伙

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

候任特首李家超表明7月正式上任的新一屆港府，將會高度重視房屋供應問題之際，港府再接獲新一宗土地共享先導計畫申請。今次是土地共享先導計畫，自2020年開始出台後的第5宗申請；如果5宗申請全數獲批核，料將提供逾2.55萬伙。

明報報導，翻查資料，土地共享先導計畫申請自2020年5月推出以來，發展局至今收到5宗申請，分別由新地、恒地、會德豐及南豐提出；其中以恒地、會德豐位於大埔社山路以北及林錦公路的項目最大規模，該地盤面積208.19萬方呎，擬建28幢住宅，提供1萬2120伙，總樓面約694.6萬方呎，預計可容納人口達3.39萬人。

另據文匯報報導，港府公布收到第5宗土地共享先導計畫申請，來自元朗朗屏路永寧村用地，占地約5.5公頃，現時畫為「綜合發展區」和「綠化地帶」，申請由新世界發展遞交。據了解，申請地盤鄰近一幅可發展成公營房屋的大型棕地群，日後擬建約4565伙單位，包括3284伙公營房屋單位及1281伙私人住宅單位。而累計5宗申請共可提供2萬5517伙單位。

至於公營房屋部分主要在東面，擬以6.5倍地積比率發展，可建住用樓面約176.73萬方呎，提供3284伙單位，另有約3.29萬方呎樓面規畫作非住用。項目計畫興建6幢40層高住宅及綜合大樓(包括2層基座平台)，另有1至2層地庫，平均單位面積約538方呎，預計公營房屋部分能容納9196人。車位方面，將提供451個私家車位及36個電單車位。

項目亦預留不少土地作社區用途，其中西南面土地會預留一幅2.4萬方呎土地作港府、機構或社區用途，計畫提供200個床位的安老院舍及可容納約80人的長者日間護理中心。而公營房屋中亦會提供4.49萬方呎作港府、機構或社區用途/社會福利施。此外，項目在毗鄰私人住宅部分的公營房屋地盤內，會興建一個大型巴士總站。

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