港樓市趨旺 6新盤3844伙申預售 按月飆3.7倍

據香港差餉物業估價署最新資料顯示，4月的私人住宅落成量有1896個單位，按月增約1.46倍。（中通社資料照片）

第5波疫情 受控下，港府過去兩月兩度放寬防疫 措施，樓市也隨即轉活，發展商亦再積極爭取更快賣更多住宅樓花單位。今年首5個月新申請賣樓花的住宅單位量，已接近1.38萬個，預料接近20年的同期新高。至於首5個月獲批預售的單位量也超過6100個，較去年同期升逾47%。

大公報報導，地政總署公布最新的預售樓花申請及獲批資料顯示，該署上月共收到7份新的住宅樓花預售申請書，涉及6個樓盤，共提供3844個單位，較4月份的821個，按月飆升近3.7倍。當中會德豐地產投得項目發展權的將軍澳日出康城第12期，先為其中2幢大廈申請預售，（即12A及12B期），共涉1335個單位；集團另夥嘉華國際及中海外合作發展的啟德承豐道15號第2期，上月也申請預售，涉1121個單位。不過，上述3份申請共涉及的2456個單位，因預計落成日期要至2025年之後，樓花期超過30個月，相信難在今年內獲批預售。

香港 今年首5個月雖有逾半時間是受第5波疫情嚴重影響，發展商在2月更放棄入紙申請預售，但據統計，首5個月的新申請預售單位量仍達1萬3761個，較去年同期的5673個，大升逾1.4倍，預料是自2002年後近20年同期新高。

至於發展商獲准預售的樓花單位，該署於上月份共批出5份申請，共涉2245個單位。新地在獲批大埔Silicon Hill第1期翠景閣及第2A期的預售書後，已即推出翠景閣，本周六將進行第二輪公開發售，相信第2A期的607個單位，或最快於月內應市。長實夥新地發展的屯門飛揚，兩期共800個單位也獲准預售，第1期的400個單位，已部署於本月開售。至於香港小輪與市建局合作的長沙灣映岸，同樣獲批預售，也計劃在本月賣樓。

該署今年首5個月批出預售的單位共6105個，去年同期只有4147個，去年上半年也只有5318個。而在發展商積極爭取盡快預售樓花下，截至上月底止，待批預售的總單位量，達24605個，按淨增1599個。而啟德區現時累積待批預售的單位，已達9360伙，佔比達38%。

此外，據差餉物業估價署最新資料顯示，4月的私人住宅落成量有1896個單位，按月增約1.46倍；首4個月的私樓落成量已達9979個單位，較去年同期增逾1.4倍。上述兩者均料是近21年來的同期新高。該署預計今年全年的私樓落成量約2萬2851個，而首4個月則已達約43.7%，當中實用面積少於753方呎的中小型單位，佔約8334個。首4個月的落成單位，約67.9%是位於新界區，九龍區佔約20.6%，港島只約11.5%。