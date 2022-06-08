香港故宮門票15.3美元 兩岸三地最貴 逼近巴黎羅浮宮

香港 故宮文化博物館 昨日宣布，下月2日起正式向公眾開放，成人門票分為兩類，分別是50港元（約6.3美元）可參觀7個常設展覽，以及120港元（約15.3美元）可額外觀看餘下兩個特別展覽的門票，6月14日起接受網上訂票。常設展覽展期為一至兩年，開放首年逢星期三免費開放。

綜合文匯報、明報報導，對比多間世界知名博物館票價，若要參觀香港故宮全館，120元的門票收費，較北京 故宮及台北故宮貴，逼近票價17歐元（約142港元、18.1美元）的巴黎羅浮宮。北京故宮博物院，旺季的成人票價約70元（港幣，下同，約8.9美元）、淡季47元。另外，若要參觀珍寶館及鐘表館，則須各自多付11元。台北故宮博物院門票票價，當地居民約40元（約5美元），外地遊客約93元（約11.8美元），而嘉義故宮南院則統一收費40元。像北京及台灣的故宮，18歲以下及殘疾人士均免費，惟香港故宮則只有6歲或以下小童免費。

香港故宮文化博物館昨日舉行記者會，介紹開幕及門票詳情。香港故宮文化博物館董事局主席陳智思在會上表示，香港故宮館7月2日如期開幕是慶祝香港特區成立25周年、送給香港人的一份大禮。館方預期，開幕初期每日可接待約7000人次，不過因應防疫要求，暫定每日入場名額約5000人次，隨運作逐漸成熟，料未來接待能力會提升。

香港故宮館共設9個展廳，展廳8及9用作舉辦特別展覽，展期約3至6個月。持標準門票者可參觀常設展覽，持有特別展覽門票者則可參觀全部展廳，14日起市民可網上訂票，每人限購四張票，開幕首三個月不設現場售票。首12個月公眾逢星期三可免費參觀常設展覽，但須先網上預約。

香港故宮館董事局主席陳智思表示，有參考其他博物館收費，但香港故宮的保險、運輸、保安費等高昂，平衡各項因素後定出票價，認為標準門票50元仍有吸引力。被問及為何不分港人和非港人兩種票價，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，現時香港故宮入場時已要檢查安心出行及疫苗通行證，若要再看入場者身分證或護照會很複雜。