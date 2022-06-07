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港疫情惡化 1傳1.5人創3個月新高

香港新聞組╱香港7日電
香港新增543確診，其中九龍塘方方樂趣英文小學呈報12宗病例。(中新社)
香港新增543確診，其中九龍塘方方樂趣英文小學呈報12宗病例。(中新社)

香港新冠肺炎疫情持續升温，新增543確診個案，是第五波疫情回落後，創4月22日錄得574宗後新高。疫情持續惡化，港大醫學院編製的即時個案有效繁殖率創三個月新高，繼一周前升穿1後，最新達到1.5495，代表一名患者可傳染給1.5人，而持呈持續急升趨勢。

文匯報報導，學校呈報個案激增至204宗，較復課初期激增逾5倍；而輸入個案亦急升至86宗，是取消「禁飛令」以來最多；此外，兩個酒吧群組再多31宗確診個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，由於學校近百萬名師生每天上課前均需進行快測，出現學校個案是意料之內，某程度上能反映社區疫情。

她指出，香港疫情反彈除了因為社交距離放寬外，也因為第五波疫情距離目前約3個月，不少市民的抗體有所下降，也出現「二次感染」的個案，故呼籲未接種加強針的市民盡快打針。

張竹君說，學校新呈報的204宗陽性個案來自147間學校，大多數學校都是一兩宗，屬散發性爆發，加上社區個案正上升，因此學校呈報個案激增，能反映社區感染情況，而不是學校出現爆發情況。

港大計算香港目前即時病毒繁殖率為1.4843，是近月新高，張竹君表示，港大的即時病毒繁殖率是根據防護中心公布的個案數目推算，由於近來20%以上的快測呈報被查出是「假陽性」，這個推算可能偏高。政府檢視疫情發展時，會同時注意其他監察指標，包括污水樣本、強檢陽性率、住院率、及重症率等，這些指標目前平穩。

香港再增兩宗懷疑帶有新變異病毒BA.2.12.1個案，其中一宗懷疑與太古城麥當勞群組有關，患者是中環威靈頓街Cafe Crepe的員工，居於太古城翠湖台鄱陽閣的染疫家庭曾光顧這間咖啡店；另一宗個案，是太古城高山台怡山閣早前確診患者的家人。

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