疫情擊垮連鎖零食店 優之良品疑全線結業

香港知名連鎖零食店優之良品，疑似全線結業。(取材自微博)

在港營運近30年、過往受自由行旅客歡迎的連鎖零食店優之良品，疑似全線結業。

綜合香港 01、明報報導，網傳優之良品已經熄燈，打電話到各分店大部分未能接通，部分顯示為無效號碼；即使接通亦無人接聽。荃灣街市街的分店雖然仍是營業時間，但已落閘，門外並無張貼任何告示，未知是否已結業，該店的燈牌仍然亮起；東鐵沙田站分店同樣已無營業，貨架更已清空。

媒體接連致電荃灣、沙田、屯門、觀塘及大圍等優之良品分店，全數無人接聽，其中屯門分店顯示為無效號碼；觀塘分店雖成功接通，卻無人接聽。

有網友提供優之良品港鐵沙田站分店的照片，同樣可見已落閘，店內貨架空無一物；收銀位置一片凌亂。沙田居民劉先生表示，早於三、四天前，已經發現有職員在店內收拾貨品，並且提早關門休息。

據報導，優之良品有三名股東，董事會主席為黎陳玉卿，其他董事包括有黎獻泰、黎迪祺等。優之良品近期連環將自用的鋪位推出招租，包括銅鑼灣利園山道一個約800平方呎的地鋪，近日以月租13萬港元放租；觀塘物華街一個面積1000平方呎連入則閣，以16.8萬港元放租中；荃灣街市街及佐敦彌敦道鋪位，亦分別透過多間代理放租中。

有優之良品員工表示，6月2日接到公司通知終止雇傭合約，但信中沒說明解雇原因。媒體致電該公司無人接聽，官網無法進入。

勞工 處關注相關事件，提醒受影響雇員如對其雇傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。