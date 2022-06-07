我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

疫情擊垮連鎖零食店 優之良品疑全線結業

香港新聞組╱香港7日電
香港知名連鎖零食店優之良品，疑似全線結業。(取材自微博)
香港知名連鎖零食店優之良品，疑似全線結業。(取材自微博)

在港營運近30年、過往受自由行旅客歡迎的連鎖零食店優之良品，疑似全線結業。

綜合香港01、明報報導，網傳優之良品已經熄燈，打電話到各分店大部分未能接通，部分顯示為無效號碼；即使接通亦無人接聽。荃灣街市街的分店雖然仍是營業時間，但已落閘，門外並無張貼任何告示，未知是否已結業，該店的燈牌仍然亮起；東鐵沙田站分店同樣已無營業，貨架更已清空。

媒體接連致電荃灣、沙田、屯門、觀塘及大圍等優之良品分店，全數無人接聽，其中屯門分店顯示為無效號碼；觀塘分店雖成功接通，卻無人接聽。

有網友提供優之良品港鐵沙田站分店的照片，同樣可見已落閘，店內貨架空無一物；收銀位置一片凌亂。沙田居民劉先生表示，早於三、四天前，已經發現有職員在店內收拾貨品，並且提早關門休息。

據報導，優之良品有三名股東，董事會主席為黎陳玉卿，其他董事包括有黎獻泰、黎迪祺等。優之良品近期連環將自用的鋪位推出招租，包括銅鑼灣利園山道一個約800平方呎的地鋪，近日以月租13萬港元放租；觀塘物華街一個面積1000平方呎連入則閣，以16.8萬港元放租中；荃灣街市街及佐敦彌敦道鋪位，亦分別透過多間代理放租中。

有優之良品員工表示，6月2日接到公司通知終止雇傭合約，但信中沒說明解雇原因。媒體致電該公司無人接聽，官網無法進入。

勞工處關注相關事件，提醒受影響雇員如對其雇傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。

優之良品在港屹立近30年，是很多自由行旅客喜歡光顧的店。(取材自微博)
優之良品在港屹立近30年，是很多自由行旅客喜歡光顧的店。(取材自微博)

勞工 香港

上一則

港迎回歸25年 警設反恐熱線 市民舉報最高可獲80萬獎金

下一則

中學者質疑常態PCR 官方加碼九不准 挑戰動態清零？

延伸閱讀

喬州甘斯維爾台灣商會 烤肉歡慶端午節

喬州甘斯維爾台灣商會 烤肉歡慶端午節
義美小泡芙獨特吃法 內行狂喊：是精華

義美小泡芙獨特吃法 內行狂喊：是精華
養生／善用零碎時間 運動效果不打折

養生／善用零碎時間 運動效果不打折
原物料價飆 知名零食「Pocky」也要漲價了

原物料價飆 知名零食「Pocky」也要漲價了

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了