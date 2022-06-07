Q1惡化 港GDP今年預測下調至1%到2%

香港財政司長陳茂波說，受內外因素衝擊，香港今年首季經濟明顯惡化。(中通社資料照片)

受內外因素衝擊，香港 今年首季經濟明顯惡化，但考慮到經濟正逐步復甦，當局將香港今年經濟成長預測下調至1%至2%。

綜合港媒報導，財政司司長陳茂波昨天在立法會報告香港經濟現況時指出，香港首季經濟明顯惡化，實質本地生產總值較去年同期收縮4%，中斷了先前4季的成長趨勢。另外，由於全球需求減慢，加上COVID-19疫情 干擾跨境運輸，香港首季整體貨物出口較去年同期下跌4.5%；同期間，服務輸出按年收縮2.8%。

陳茂波說，在疫情及相關防疫 措施的打擊下，香港首季內部需求也明顯轉弱，私人消費開支在首季錄得5.5%的按年實質跌幅；營商氣氛同時轉差，整體投資開支按年實質跌幅擴大至8.4%。但在政府逐步放寬防疫限制之下，近期消費活動和營商氣氛明顯改善，陳茂波稱，只要疫情受控，今後經濟活動將會進一步恢復。

他說，雖然香港首季經濟表現遜於預期，但考慮到本地經濟活動正逐步恢復，當局把今年實質本地生產總值成長預測向下修訂至1%至2%，但不至於負成長。

今年5月中，陳茂波曾預測香港今年經濟成長2%至3.5%。

另據大公報報導，史坦普全球香港採購經理指數（PMI）5月錄得54.9，較4月的51.7上升，更創2011年3月以來最佳，反映行業擴張速度加快。學者表示，疫情持續受控，相信香港經濟最壞時刻已過去。有專家指出，國安法及完善選舉制度後，有助穩定營商環境，增強投資信心。

香港恒生大學商學院副院長及市場學系副教授梁劍平認為，PMI屬領先數據，5月升至54.9，揭示出隨著本地疫情回穩，企業新接的訂單逐漸增加，未來有望重新吸納人手，擴充採購活動。不過，根據過往經驗，PMI需連續增長達一至兩季才能確認經濟回復擴張，加上疫情仍未完全消退，經濟增長仍有隱憂。

史坦普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡分析，儘管防疫措施已經放寬，市場被抑壓的需求逐漸釋放出來，但價格和供應壓力並未因此加劇，認為屬於利好信號，顯示「香港經濟第二季正在強勁復甦」。此外，近期走勢預告了營商環境將進一步好轉，因此香港的整體營商情緒維持良好。