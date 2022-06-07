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港迎回歸25年 警設反恐熱線 市民舉報最高可獲80萬獎金

香港新聞組╱香港7日電
港警認為，雖然港區國安法實施以來社會秩序恢復平靜，但仍有必要成立舉報熱線。（中通社資料照片）
港警認為，雖然港區國安法實施以來社會秩序恢復平靜，但仍有必要成立舉報熱線。（中通社資料照片）

在2019年反修例事件後，香港警方設立了「反暴力報料熱線」，至今共接獲逾134萬個舉報。港警指，鑑於仍有不少極端分子潛伏社區內，明起「反暴力爆料熱線」將升級為「反恐舉報熱線」，市民可發短訊舉報，並計畫向提供關鍵情報市民發放賞金。警方說，回歸25周年紀念活動前將持續檢視香港受恐襲風險，目前仍屬中等。

綜合港媒報導，跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，前年香港國安法生效後，香港治安大致回復穩定，但本土極端分子活動轉趨地下化，如上月拘捕多人涉於網上發放暴力言論、圖製造大殺傷力武器和策畫暴力襲擊等，並搜出大量危險品，顯示香港極端分子仍對社會治安帶來潛在威脅。

他指，根據外國經驗，只要市民能向當局提供有用信息，就可有效阻止恐怖襲擊，故決定將原有的「反暴力爆料熱線」升級，並由「跨部門反恐專責組」管理，藉提升情報協助效益，市民可透過電話簡訊、微訊號以及網頁舉報，日後會考慮再增加舉報途徑。

同時為了鼓勵市民舉報，港警將發賞金，只要提供可靠消息及具關鍵性證據讓警方破案者，賞金金額參考「全年好市民獎」，其中涉及嚴重傷人或謀殺案的「懸紅」，賞金介乎40萬至80萬港元(約5萬至10萬美元)。

他認為，除一般市民外，較有機會發現或接觸極端分子的人士，如保安、交通工具司機、化學品原材料銷售點或五金店員工等，如有可疑可作舉報；而警方為鼓勵市民舉報，擬向提供可靠涉恐消息的市民，按案件嚴重性、社會影響、情報關鍵性等因素，發放賞金。

被問及為何選擇在七一前將反暴力報料熱線升級至反恐舉報熱線，梁偉基說並無特別考慮，只是適逢反恐公眾教育活動去年5月開展至今一年並檢討成效，期望升級熱線可防患未然。

據報導，下月為香港回歸25周年，梁偉基重申，香港發生恐襲風險仍屬中等，即有受襲可能性，但暫沒有相關具體情報；但外國經驗顯示，大型節日多成為極端分子的目標，警方會繼續加強訓練和情報收集，並不停檢視香港的恐襲風險。

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