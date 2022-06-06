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香港第5波疫情反彈 單日增515例確診

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港官方昨天通報，新冠肺炎確診病例單日增加515例，其中42例為境外移入個案。新增4名病患逝世，第5波疫情累計9173人離世。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理關慧敏昨天下午在疫情記者會上，作上述表示。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

綜合香港01、香港電台等港媒報導，香港疫情有反彈跡象，單日增加515例確診病例，其中42例為境外移入個案。境外移入個案中有2例是在第12天驗出陽性，分別來自台灣和菲律賓；但也不排除是在香港本地感染。

報導指出，放寬酒吧復業後，截至目前為止，共計有4間酒吧爆發群聚感染。

由於疫情持續，港府先前宣布，抽樣調查快測平台申報結果，要求部分呈報人士進行核酸覆核測試。官方昨天表示，在檢測容量許可情況下，將要求全部呈報人士進行核酸覆核測試。

呼吸道系統專家梁子超認為，第5波疫情大爆發時，當局沒有能力覆檢，現在社區個案下滑，相信當局有能力為每一個呈報個案進行複檢。他強調，假陽性的主要原因並非市民虛報結果，而是現在社區發病水平低，真陽性出現頻率降低，假陽性比例自然上升。

香港經濟日報4日引述梁子超意見指出，酒吧群聚感染恐已出現二、三代傳播，官方必須盡快追蹤；預料疫情將維持低水平傳播。梁子超形容，這是病毒邁向風土化（地區性常態傳染，如感冒）的必然結果。

有效繁殖率續高於1　張竹君︰疫情似乎呈向上升趨勢

疫情 香港 檢測

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