香港佐敦洋樓有抗日故事 團體促列一級歷史建築

彌敦道190號戰前洋樓，是全港唯一僅存與日占時期英軍服務團情報行動有直接關連的民間建築。(取材自維基共享資源)

由多名民間保育人士、建築師、歷史專家及學者完成的《文物價值評估報告》指出，被港府評為三級歷史建築的佐敦彌敦道190號洋樓，與日本 占領時期歷史有所關聯，促請古物諮詢委員會重審評級，認為應被評為一級歷史建築。

香港 經濟日報報導，團隊翻查歷史文獻，並訪問首任屋主後人，發現建築物曾於日占時期被日軍徵用，並同時與抗日情報工作有關。報告表示，建築物是全港唯一僅存與日占時期英軍服務團情報行動有直接關連的民間建築，又提到建築物建於1932至1937年間，是尖沙咀唯一擁有騎樓柱的戰前洋樓。

團隊表示，報告是依照古物古蹟 辦事處6項準則，包括歷史價值、建築價值及社會價值等作出分析。這座位於彌敦道及柯士甸道交界的洋樓，去年年中傳出拆卸圖則獲批的消息後受到外界關注。

另據明報報導，活現香港共同創辦人陳智遠說，古蹟辦原先的報告僅提及洋樓是尖沙咀一幢民房，有藝術裝飾，但沒什麼特別。陳智遠說，會將報告送給古諮會，盼這些資料可令古諮會重審項目。

報導引述古物古蹟辦事處回應指，如有關資料有確實證據支持，並且在評級時未曾被考慮，古蹟辦會將有關資料的詳細研究結果提交獨立的歷史建築評審小組審閱和討論，以重新檢視該建築物的歷史建築評級。古蹟辦指，政府的政策目標是在尊重私有產權和保護文物兩者之間取得適當平衡，提供合適的經濟誘因鼓勵私人業主保留和活化其歷史建築，又指發展局文物保育專員辦事處及古蹟辦一直與九龍彌敦道190號的業主商討該歷史建築的「寓保育於發展」方案，會繼續與業主溝通，務求妥善保育該歷史建築。