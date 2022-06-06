香港因應國安法下架學校圖書 老師：焚書感心痛

香港教育局《國家安全：學校具體措施》列明學校須確保校園內的書本、刊物和單張沒有涉及危害國家安全的內容，圖為小朋友在香港中央圖書館尋找書籍。(中通社資料照片)

香港 中小學因應港區國安法實施的要求，審核校內藏書。其中有三間中學「下架」數目由39至204本不等，書類涉及中國政治文化、社會運動、文集等，書單包括記述六四事件及文革等書籍如「悲壯的民運」、中大前校長金耀基的學術著述、已故前中共總書記趙紫陽的回憶錄、學者蔡子強與馬嶽介紹選舉制度的書。有老師對自己要親自扮演「焚書」角色，感到十分心痛。

明報報導，都會大學人文社會科學院助理教授羅樂然分析，指康文署早前下架部分公共圖書館 館藏，情況現時蔓延至中小學，圖書館主任或為保學校聲譽或個人考慮，自設「紅線」，相信短期內涉記述香港當代事件的書難以成為學校建議書目。他憂慮「紅線」模糊下，學校大規模將書下架，損害學生接觸課外知識的興趣，建議教育局 提供指引參考，釋除學界疑慮。

據報導，港區國安法實施近兩年。教育局去年2月向學校發放《國家安全：學校具體措施》，提及學校須確保「校園內的書本、刊物和單張沒有涉及危害國家安全的內容」。

報導稱，荃灣一間中學的下架書單有173本書，先後於去年8月及11月註銷，題材涵蓋香港及內地社會科學類、文史書、政治哲學等，當中包括趙紫陽的回憶錄；另還有中大政治與行政學系副教授馬嶽梳理香港政制發展的《民主十問》、港大學者周永新的《香港人的身份認同和價值觀》等。

報導指出，九龍東一間中學去年11月下架204本中英文書，並全數棄置。負責處理下架的圖書館主任盧老師（化名）表示，在去年2月收到教育局《具體措施》後，著手審視館藏。她表示，處理審書期間，精神壓力大、心情矛盾，「沒想過入行要親自做『焚書』角色」。

報導說，盧老師任教職近10年，表示由於「喜歡書」才從事教職。惟在教育局向學校發出《國家安全：學校具體措施》，加上早前有教師因為在課堂使用不恰當教材被「釘牌」，令她憂慮一旦學生借出的書被視為敏感而遭投訴，會影響學校運作，甚至令她失去教席，因此早前聯同上司主