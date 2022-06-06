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早年文物流散香港 周恩來下令祕密收購

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

故宮文物與香港很有淵源，香港故宮的「穿越香港收藏史」展覽，將介紹清朝末代皇帝溥儀1924年被逐出紫禁城後，跟隨他的文物大量在香港流散轉售，中國文化部文物局首任局長鄭振鐸如何在1953年領導成立香港祕密收購文物小組，赴港營救國家文物。

明報報導，1950年代香港是全球中國文物藝術品交易中心之一，包括清宮珍品等文物流散，吸引外商收購。鄭振鐸1951年委託旅居香港收藏家徐伯郊協助將一批珍貴古籍運回內地，同年總理周恩來指示組織在港回購乾隆三希堂收藏的「二希」王獻之《中秋帖》和王珣《伯遠帖》，徐與銀行家兼收藏家胡惠春等完成收購運返故宮。

據報導，周恩來後來指示啟動香港文物回購，由鄭振鐸領導，徐胡等人在港回購，1953年成立香港祕密收購文物小組，徐任小組負責人，初期收購書畫為主，尤其溥儀帶出宮的珍貴文物。

另據港媒報導，下月在港展出的北京故宮文物曝光，有熟悉該批文物的香港文物愛好者指出，當中大部分是文物雖然不在禁止出境文物名錄中，但由於現時國家文物法規定，一級文物中的孤件或易損件，例如書畫不得出境展出，故是次抵港展出的文物「分量」頗夠，當中以書畫和瓷器最具瞄頭。他形容：「兩邊分量也很重，相信部分是孤件，在正常情況下，這些不會被放出來。」

「故宮博物院珍藏陶瓷」專題展將展出166件珍品，其中宋代「五大名窰」之一的北宋定窰白釉「孩兒枕」，深獲乾隆喜愛。另有明德化窰「白釉達摩立像」和明「白釉塑貼鮮紅蟠螭蒜頭瓶」等。

香港 北京

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