港故宮7月開幕 914件文物運抵 大清玉璽、洛神賦圖坐鎮

香港故宮文化博物館研究與文保人員聯同故宮博物院布展組專家們，為剛運抵的故宮借展文物進行點交和狀況檢查。（取材自香港故宮）

香港 故宮文化博物館 7月開幕，來自北京 故宮博物院的914件珍貴文物，已獲中央政府批准到港，包括166件屬「國寶」級別的國家一級文物，其中開幕展「故宮博物院藏晉唐宋元書畫」展匯聚35件經典名作。這是北京故宮博物院自1925年成立以來，最大規模的藏品出境展覽。

香港經濟日報報導，今次展出的914件展品是從186萬件藏品中精選而出，其中一級文物達166件，占借展品總數18%，涵蓋繪畫、法書、青銅器、陶瓷、金銀器、琺瑯、玉器、漆器、玻璃、璽印、織繡、首飾、雕塑、圖書典籍、古代建築等。

香港故宮文化博物館董事局主席陳智思指，故宮代表著中國古代藝術文化的頂峰，當中的文物蘊藏了中華民族數千年優秀傳統文化的底蘊；衷心感謝中央政府的支持。

香港故宮文化博物館館長吳志華博士指，每件展出的故宮文物都有其獨特的歷史、文化、藝術和科學價值。香港故宮將以嶄新的策展手法，結合新科技、新媒體，展出故宮博物院的珍藏。

北宋汝窯淡天青釉洗。（取材自香港故宮）

另據明報報導，展品包括大清玉璽、東晉顧愷之的《洛神賦圖》（北宋摹本）、「江山秋色圖卷」和「行書摹蘭亭序帖卷」等名作，陶瓷展亦展出傳世不足百件的北宋汝窰淡天青釉「洗」等珍品。香港故宮文化博物館副研究員黃煒均早前受訪透露，書畫展和陶瓷展均設電子互動環節，以增添趣味。

清白玉盤龍紐「大清受命之寶」，以玉石雕刻，紐的形狀為象徵帝王的龍。（取材自香港故宮）

914件展品將於香港故宮的7個展廳展出，包括5個專題展覽及兩個特別展覽。開幕特別展覽「故宮博物院藏晉唐宋元書畫」展出35件經典名作。由於古代書畫對環境十分敏感，展期僅長3個月，部分展品展出後會在北京故宮博物院休眠數年。

展品之一的北宋米芾「行書研山銘卷」，運筆迅捷多姿，米芾行書大字傳世甚少，此作堪稱代表，獲宋高宗推重並收藏，作品近代輾轉流落日本，2002年經競購後由故宮博物院收藏。

展品亦包括相傳是南宋趙伯駒的「江山秋色圖卷」，此卷畫風及結構精妙，有北宋山水之氣派，又意境幽雅秀逸，畫中文人氣息為後世所推賞，1922年因溥儀賞賜溥傑，此作被攜至長春，1959年撥交故宮博物院。