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六四33周年 港警滿街燭光未熄 民運人士劉山青遭拘

香港新聞組／香港5日電
前支聯會常委趙恩來（中）4日手持鮮花到達銅鑼灣，遭警員截查。（美聯社）
前支聯會常委趙恩來（中）4日手持鮮花到達銅鑼灣，遭警員截查。（美聯社）

 昨天是「六四事件」33周年，香港當局嚴防紀念活動，大批警員昨在維園一帶戒備，圍封範圍擴至維園外的銅鑼灣；大批穿黑衣、帶鮮花或途徑維園的市民被截查或搜身，截至昨晚11時半，警方拘捕五男一女，包括戴著「悼念六四」口罩的民運人士劉山青。

香港當局今年再度封閉以往舉辦六四燭光晚會的維園，警方此前揚言，6月4日即使是一人到維園悼念，但當場有一批人同時表達訴求，都可能觸犯未經批准集結罪。

綜合獨立媒體、香港01、明報網等港媒報導，港警昨天在維園一帶及鄰近的銅鑼灣區域加強巡邏，大批身穿防刺背心的警員及機動部隊在場戒備，也有便衣警員駐守，並封鎖部分街道範圍，實施人流管制。

在六四天安門廣場鎮壓民主示威活動33周年之際，香港警察要求人們離開封閉的維多利亞...
在六四天安門廣場鎮壓民主示威活動33周年之際，香港警察要求人們離開封閉的維多利亞公園外。（路透）

據報導，多名身穿黑衣的行人遭到警員截查，被要求出示隨身物品及身分證，出言警告後才放行；接近維園封閉區域的民眾，也被要求立即離開。

下午3時，前支聯會常委趙恩來手持鮮花到銅鑼灣，旋遭警員截查並帶入封鎖線內查問。警員要求他將鮮花收在背包內，並盤問目的地；大約10分鐘後，他被警員帶到港鐵站要求離開。趙恩來事後表示，自己身上沒有任何六四文宣，但警員質疑他手持6枝白玫瑰和4枝紅玫瑰，稱他的玫瑰有可能煽動非法集結，要求他離開銅鑼灣，這毫無法律理據。

下午近4時30分，一名身穿印有「香港加油」黃色上衣，及戴上黃色口罩的女子，手持一疊A4白紙向行人派發，稱白紙代表祝福，也被警員帶入「搜身區」。

傍晚，一名身穿寫著「毋忘初衷」黑色T恤的15歲青少年，被4名便衣警察截查搜身，警察搜出寫有「8964」的白絲帶及一疊百貨公司宣傳單，警告如果宣傳單張出現6和4組合就犯法。警員透過對講機確認沒有案底後，將他放行。

晚上約7時，民運人士劉山青身穿印有已逝中國民運人士李旺陽肖像的上衣，戴著寫有「悼念六四」的口罩，站在維園南庭廣場。警方指他高叫口號，涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，將他拘捕。

今年六四是維園連續第二年被封鎖，場內沒有燭海，沒有人潮，沒有鮮花，沒有民運歌和平...
今年六四是維園連續第二年被封鎖，場內沒有燭海，沒有人潮，沒有鮮花，沒有民運歌和平反六四口號。（路透）

香港泛民主派社民連主席陳寶瑩、外務副主席周嘉發及成員余煒彬，晚上戴著印有X的口罩，欲到銅鑼灣記利佐治街默站，隨即被警方要求離開，余煒彬還被強行帶上警車送走。

入夜後，因為持續有民眾自行到維園及銅鑼灣一帶。晚上8時許，警方宣布擴大封鎖整個維園，但仍陸續有民眾到銅鑼灣，當中有人身穿「人民不會忘記」字句的黑衣，持有未點燃的蠟燭。

雖然維園足球場等範圍被封，不過仍有市民以不同方式在維園外悼念六四，有人在崇光百貨外默站，入夜後，不時有人在維園附近以手機亮起點點燈光。警方則在維園內加強巡查，要求打開手機燈的市民關燈。至5日零時半，警方解封維園，隨即有市民進入足球場。

一名港人在維園附近用手機點起電子蠟燭，旁邊有「64、33」的字樣。（路透）
一名港人在維園附近用手機點起電子蠟燭，旁邊有「64、33」的字樣。（路透）

六四 香港 口罩

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