不理中國提醒 美歐等多國駐港領館表態悼念六四

美國駐港澳總領事館辦公室窗口4日晚間點滿電子蠟燭，悼念「六四天安門事件」。（路透）

中國外交部駐港特派員公署在六四 周年前夕提醒西方國家領事館不要在六四問題表態，但多國駐港領事館昨天都有悼念動作，其中美國、歐盟 及芬蘭駐港澳總領事館展示燭光；英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等駐港總領事館則上載六四集會燭光圖。

明報報導，外交部駐港特派員公署昨日兩度發文，先批評美方6月4日前夕發表聲明是「搞譁眾取寵的政治表演」，以人權自由為幌子干涉中國內政。多個外國駐港領事館先後發文悼念六四事件後，公署再發聲明，批評有關國家駐港總領館及歐盟駐港辦事處不顧中方關切，執意在6月4日「上演卑劣政治戲碼」，公署發言人強烈譴責和堅決反對。

報導指出，美國駐港澳總領事館臉書 封面圖片昨早換上原豎立在港大的「國殤之柱」，其後上載美國國務卿布林肯於當地時間3日的聲明。布林肯表示，中國內地及香港當局禁止六四集會，嘗試箝制有關六四的記憶，「對中國人民及對抗不義和尋求自由的人，我們不會忘記六四」。

報導說，歐盟駐港澳辦事處臉書表示，歐盟時刻與全球各地捍衛人權的人站在一起；芬蘭駐港澳總領事館臉書則寫上「We remember」及「我們記得」；波蘭駐港總領事館則上載蠟燭的圖片，解釋波蘭是歐盟中最大的蠟燭製造國。

此外，澳洲駐港澳總領事館也在臉書悼念1989年6月4日天安門廣場喪生者，並表示澳洲秉持對普世人權的承諾，支持每個人享有言論自由、結社自由、政治參與及宗教或信仰自由的權利。

據報導，在北京，加拿大駐中大使館在推特上載燭光圖片，向八九民運示威者致敬，並說「我們記得六四」、「我們不會忘記天安門廣場」；加拿大駐港澳總領事館中午也在臉書上載過去六四燭光集會圖片，其中包括當時香港支聯會集會主題「結束專政」。

報導稱，加國領事館說，加拿大會與香港及世界莊嚴追憶六四事件，並說和平集會是人權，會與所有被拒行使權利的人站在同一陣線。