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不理中國提醒 美歐等多國駐港領館表態悼念六四

香港新聞組／香港5日電
美國駐港澳總領事館辦公室窗口4日晚間點滿電子蠟燭，悼念「六四天安門事件」。（路透）
美國駐港澳總領事館辦公室窗口4日晚間點滿電子蠟燭，悼念「六四天安門事件」。（路透）

中國外交部駐港特派員公署在六四周年前夕提醒西方國家領事館不要在六四問題表態，但多國駐港領事館昨天都有悼念動作，其中美國、歐盟及芬蘭駐港澳總領事館展示燭光；英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等駐港總領事館則上載六四集會燭光圖。

明報報導，外交部駐港特派員公署昨日兩度發文，先批評美方6月4日前夕發表聲明是「搞譁眾取寵的政治表演」，以人權自由為幌子干涉中國內政。多個外國駐港領事館先後發文悼念六四事件後，公署再發聲明，批評有關國家駐港總領館及歐盟駐港辦事處不顧中方關切，執意在6月4日「上演卑劣政治戲碼」，公署發言人強烈譴責和堅決反對。

報導指出，美國駐港澳總領事館臉書封面圖片昨早換上原豎立在港大的「國殤之柱」，其後上載美國國務卿布林肯於當地時間3日的聲明。布林肯表示，中國內地及香港當局禁止六四集會，嘗試箝制有關六四的記憶，「對中國人民及對抗不義和尋求自由的人，我們不會忘記六四」。

報導說，歐盟駐港澳辦事處臉書表示，歐盟時刻與全球各地捍衛人權的人站在一起；芬蘭駐港澳總領事館臉書則寫上「We remember」及「我們記得」；波蘭駐港總領事館則上載蠟燭的圖片，解釋波蘭是歐盟中最大的蠟燭製造國。

此外，澳洲駐港澳總領事館也在臉書悼念1989年6月4日天安門廣場喪生者，並表示澳洲秉持對普世人權的承諾，支持每個人享有言論自由、結社自由、政治參與及宗教或信仰自由的權利。

據報導，在北京，加拿大駐中大使館在推特上載燭光圖片，向八九民運示威者致敬，並說「我們記得六四」、「我們不會忘記天安門廣場」；加拿大駐港澳總領事館中午也在臉書上載過去六四燭光集會圖片，其中包括當時香港支聯會集會主題「結束專政」。

報導稱，加國領事館說，加拿大會與香港及世界莊嚴追憶六四事件，並說和平集會是人權，會與所有被拒行使權利的人站在同一陣線。

六四 歐盟 臉書

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