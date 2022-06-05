李家超上任要務：派團外訪推廣香港 強化國際金融中心地位

香港特區候任行政長官李家超表示，上任後將派團到國際上推廣香港，講好香港故事。（中通社）

香港 特首李家超表示，上任後將派團到國際上推廣香港，講好香港故事。他指出，香港具備機遇、競爭力、市場，是進入內地最好的橋梁，強化香港的國際金融中心地位，及進一步讓香港發展成為國際創科中心是他關注的重點。

李家超接受中通社專訪時表示，金融是香港傳統強項，有沒有全面發揮、是否可以繼續強化，是其下一步的工作。作為最大的人民幣離岸中心，人民幣產品可以發揮很大作用，這需要逐步去做；在交易所方面，很多規矩可以再優化；從區域來看，如果香港加入RCEP，很多東南亞的企業都可以到香港上市。

「沒有創科就很難有未來，香港在這一方面還是有優勢的。」除了國際金融中心之外，如何進一步著墨讓香港發展成為國際創科中心也是李家超關注的重點。李家超提到整合對未來的重要性，香港的市場已經很不錯，再加上大灣區 的空間，整體承載力和吸引力均會提升。

據報導，李家超坦言，香港具基礎科研優勢，在商業化方面，香港做得不錯，再加上大灣區的產業鏈和市場優勢，將會有更大的優勢。而發展創科也會創造更多工作崗位，吸引更多人才。

在李家超看來，外來人才要看一個地方有沒有機會、有沒有競爭力以及有沒有市場，香港恰恰具備這三項要素，而且還有清晰的法律制度、低稅，香港市場化和國際化的優勢很大。

報導說，對於近年來香港一些人才外流的現象，新一任特首並不擔憂，「香港市民進出很常見，我們經歷了那麼多次，只要有信心，香港有吸引力，人自動會被吸引來。」

此外，李家超認為疫情 下的隔離政策，是一些人離開的暫時原因。他強調，當疫情受控，相信香港的吸引力、機會、市場會令很多人回來，關鍵是香港能否讓他們在這裡發揮力量、實現理想。

李家超透露，將會派包括官員和社會各界人士的訪問團出去。他說，派團出去，一方面是講好香港故事，理直氣壯矯正對香港不公道的抹黑、攻擊。另一方面，無論政治環境如何，香港都要出去招攬不同的人士來港發展，招商引資要主動做，必須派，將香港真正的事實講給大家聽。

李家超強調，他有信心，疫情的管控始終會穩定下來，不會是永遠的障礙，香港會成為更加吸引人的地方。