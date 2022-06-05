第6波？ 港中環酒吧群組確診激增 單日76宗

香港酒吧群組染疫繼續擴大，LINQ酒吧新增44宗個案，是四個酒吧群組當中最多。（中通社）

香港 昨日新增446宗確診，包括64宗輸入個案。中環的酒吧群組出現大爆發，四間爆疫酒吧確診個案持續增加，昨日單日新增共76宗確診，酒吧在第二階段放寬社交距離措施下，重新開放僅半個月左右，累計感染患者便有195人人。第六波疫情隨時可能爆發。

另外，文匯報報導，網上傳言指港澳兩地或於8月通關，澳門 旅遊局希望相關行業能夠推出優惠配合。澳門旅遊局局長文綺華4日澄清，指對相關消息感到詫異，強調並非由澳門旅遊局發出，未來會再了解相關情況。她又重申澳門當局至今沒有收到任何關於8月可以放寬港澳通關的消息。

大公報報導，中環的四間爆疫酒吧昨日均有新增感染個案，其中在砵甸乍街的LINQ新增44宗確診，累計65人染疫，包括40男25女，年齡介乎18至41歲，當中有6人曾連續兩晚前往該酒吧。在德己立街好利商業大廈的Shuffle再增27人確診，累計42人染疫，包括14男28女。早前爆疫的Zentral、Iron Fairies & J.Boroski各增2宗及3宗確診，分別累計35及53宗個案。

第二階段放寬社交距離措施在5月19日開始實施，酒吧當日起重新開放，但重開後首個周末，便已有酒吧出現新冠傳播情況。四間爆疫酒吧至今共195人確診，包括「Iron Fairies & J.Boroski」兩名職員。有涉事酒吧內有DJ「打碟」、有人跳舞。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，LINQ、Shuffle兩間酒吧是最近發現的群組，仍在追蹤個案，透過強制檢測 發現更多個案。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，現處於放寬社交距離措施初期，個別場所營運應做好有效監管，政府更要加快個案追蹤的速度，避免出現第二、三代的傳播。

學校呈報確診方面，新增三間學校爆疫，位於將軍澳的基督教宣道會宣基小學呈報五宗學生陽性個案，香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校N1班的三名學生染疫，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學一名老師和兩名法文班學生亦檢測呈陽性。

另外，香港新增一宗Omicron變異病毒株BA.2.12.1個案，暫時源頭不明，該名70歲女患者居於太古城高山台怡山閣，曾到訪過將軍澳PopCorn翠園、銅鑼灣翡翠明珠廣場大家樂等食肆，昨晚被納入強制檢測公告。