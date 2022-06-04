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香港赤柱復辦龍舟賽 市集旺丁不旺財

香港新聞組╱香港4日電
6月3日端午節，香港赤柱正灘熱烈上演小型龍舟巡遊活動。(Getty Images)
6月3日端午節，香港赤柱正灘熱烈上演小型龍舟巡遊活動。(Getty Images)

香港在新冠疫情下迎來第三個端午節，正式的龍舟錦標賽雖被延遲，但仍有不少地方保持傳統，例如赤柱昨日舉辦的小規模龍舟巡遊比賽及「畫龍點睛」儀式，炎熱天氣仍難擋市民熱情。

大公報報導，有市民專程前往欣賞比賽感受節日氛圍，熱情高漲程度媲美正規賽；有賽場附近的茶餐廳表示，今年端午節生意勝去年。

報導指出，受疫情影響停辦兩年的赤柱國際龍舟錦標賽，今年推遲至10月2日舉行。但為了保持端午傳統，赤柱龍舟協會昨日在赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動，包括非正式的小型龍舟比賽。昨日中午12時，舉辦方代表一邊為一艘龍舟的龍頭完成點睛儀式，一邊在熱鬧氣氛中祝願國泰民安、風調雨順、大吉大利。

龍舟隊「TODAY」隊員涂小姐表示，大家因為疫情在家憋太久，這天參與比賽特別興奮。

文匯報報導，赤柱正灘昨日堆滿泳客、參與龍舟活動的健兒與遊人，亦帶旺了一街之隔的赤柱市集。但有店主指出，過去外國遊客占近90%生意，一日未恢復正常通關，也不用談生意會好轉。

赤柱市集於昨日下午約2時起開始熱鬧，相信是部分市民暢泳後順道到市集逛逛所致，亦有不少是剛參加完龍舟活動的健兒。現場便利店有不少人入內購買飲品解渴或補充體力，一度出現人龍；有啤酒商更派出兩名推廣員於店外以贈品推銷，亦有不少人光顧尤其是外籍人士。

端午節香港市民海邊遊「龍舟水」。端午節遊「龍舟水」是香港等地的傳統習俗，人們希望...
端午節香港市民海邊遊「龍舟水」。端午節遊「龍舟水」是香港等地的傳統習俗，人們希望借此祛病消災、帶來好運。(中新社)

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