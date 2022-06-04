香江觀察／港人虛報陽性…竟是不想打第3針

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 古靈精怪的事多了，但人人對新冠病毒避之不及，卻有人虛報自己「陽性」，還是令人難以理解。但這事是真的，不僅衛生當局認定有人虛報，還至少有五宗個案被警察調查，已有三人被拘捕。

這怪事被揭出來是2日。香港疫情持續平穩，這段時間每天也就200、300例確診個案，2日確診個案突然升破500，一下子弄得大家情緒緊張，而醫療單位也急忙跟進調查。

結果香港衛生防護中心說，香港確診個案1日300多例，2日確診急升至505例，其中151例核酸檢測 陽性，354例是快速檢測呈報陽性，快測結果占呈報個案七成。而快測的結果如報陽性，要作核酸覆檢，當核酸覆檢的陰性比例高，衛生防護中心就不排除有不實呈報。

事後進一步說法，是指早前有染疫者不呈報，現在為了取得康復紀錄虛報染疫。香港警方接獲五例這類轉介個案，交由網路安全及科技罪案調查科加以調查，至今拘捕三人。按法例最高可判處罰款或判監六個月。

這事還是有人不解，如果真是早前染疫隱而不報，是為了甚麼？現在跑出來虛報就算是為取得康復紀錄，又是為了甚麼？原來早前染疫隱而不報，相信有人症狀輕微，很快自癒，就不去報告，以免要被拉去強檢。現在跑出來報稱「陽性」，合理的理由是為取得一份「康復紀錄二維碼」，有了這個二維碼，就不用去打第三針疫苗 ，可以取得疫苗通行證。

香港自5月31日起實施第三階段疫苗通行證，港府限定有諸多指定場所，如食肆、文體康樂、校園等指定場所，如沒這疫苗通行證，就寸步難行了。

香港目前錄得累計超過120萬人確診新冠病毒，大約是每6個香港人就有1個曾經染疫。但專家的估計，是說全香港染疫人數已經逾半，即700多萬香港人有約400萬人已經染疫。香港衛生防護中心也說，近期接獲很多市民查詢之前已打兩針疫苗，又在2、3月時曾染疫但當時並無向政府呈報。如這批人為數不少，則不僅他們著急怎麼辦，衛生單位也應該著急了。