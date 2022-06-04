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逾70年禁區 香港沙頭角碼頭首迎客

香港新聞組╱香港4日電
香港邊境禁區沙頭角碼頭3日向本地旅行團開放。圖為香港居民在沙頭角碼頭向一水之隔的深圳居民揮手致意。(中新社)
香港邊境禁區沙頭角碼頭3日向本地旅行團開放。圖為香港居民在沙頭角碼頭向一水之隔的深圳居民揮手致意。(中新社)

被列為邊境禁區逾70年的沙頭角，港府自今年端午節起將迎來首次開放，指定本地旅行團可率先到沙頭角碼頭及附近市集一帶遊覽。

文匯報報導，為配合北部都會區發展，港府逐步開放沙頭角禁區，由昨日開始每逢周六日及假期，開放「指定區域」予市民透過參加旅行團進入。首階段暫時開放全港最長、全長280米的沙頭角碼頭，停車場旁新設置的市集擺滿16個小攤檔，販賣居民自製的土產海味、食品及小工藝品，沿路還可欣賞居民特製的多幅巨型壁畫、地畫，展現沙頭角歷史及風土民情。

相傳清朝一名大臣到此一遊，詩意大發下以「日出沙頭，月懸海角」來形容該處的美麗風光，成為沙頭角地名出處，故碼頭放置一塊刻有「日出沙頭，月懸海角」的碑石，成為旅客不能錯過的「打卡」景點。

由於沙頭角的岸邊水深不足以停靠船隻，因此碼頭設於海中心，令碼頭走廊長達280米，是全港最長碼頭。當地兩間小學的師生及居民為迎接旅客到訪，特意製作3幅巨型壁畫，第一幅包含沙頭角不同地標，例如新樓街、有不同外牆顏色的沙頭角邨等，第二幅展示不同的人文精神、傳統，第三幅則是不同外島的特色生態、地質。

這些主題畫不但美化了碼頭，亦給予當地居民一份參與感，碼頭上還有沙頭角浮標印供遊客打卡，更掛有幸福木小魚，上面有當地小學生、長者畫的沙頭角文化魚燈舞等相關圖案，旅客亦能向攤戶買木小魚寫上自己的心意及願望，以及取出小冊子蓋個印章留念。

在整條碼頭走廊漫步，柔柔海風撲面而來，偶然還會遇見居民在清澈海水中暢泳，十分寫意，享受香港少有的漁港風情。

據報導，首階段，沙頭角只會在周六、日及公眾假期開放，全日最多接受6個旅行團到訪，每團旅客人數不多於30人，並分兩個時段、每次3團進內參觀，故每個開放日最多接待180人。旅客到訪前將獲發印有「T」字的「禁區紙」，但只可以在沙頭角碼頭和停車場附近的「指定區域」逗留和拍照留念，不可以走進其他禁區範圍。

香港邊境禁區沙頭角碼頭3日向本地旅行團開放。圖為遊客在沙頭角碼頭拍照留念。(中新...
香港邊境禁區沙頭角碼頭3日向本地旅行團開放。圖為遊客在沙頭角碼頭拍照留念。(中新社)

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