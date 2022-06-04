紀念六四 港人續點燭 國際多地辦悼念 中大尋找民主女神

六四周年前夕，香港一家商店販賣迷你民主女神像和電蠟燭。（Getty Images）

悼念六四 的燭光在香港 維園被禁，但有前區議員堅持向市民派蠟燭，讓市民取蠟燭自行悼念；同時海外多個地方仍點亮，國際特赦組織表示，華盛頓、首爾、台北等地都將舉行六四悼念活動，包括到倫敦的中國大使館 外悼念。

明報報導，油尖旺前區議員朱江瑋去年六四在旺角街頭派電子蠟燭，今年他考慮到市民在街上領燭或有風險，故提早一天，昨午2時起一連4日於其旺角商鋪派燭。朱江瑋稱，至昨晚8時共派出39支電子蠟燭，比想像中理想。他認為，港人在民主運動低潮下，更需「以儀式感對抗無力感」，今晚會在社交平台直播，與大家一起「點蠟燭、不說話、只播歌」。

此外，海外多地自發舉行六四紀念活動，在倫敦，七個在英港人組織聯同在英烏克蘭人組織舉辦集會，流亡海外的立法會前議員羅冠聰、前區議員劉珈汶、「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）都將到倫敦的中國大使館外悼念。

布拉格港人組織「我地」6月4日也會舉行展覽及論壇，包括展出「國殤之柱」及「香港民主女神」，前者的創作者高志活亦會出席。

報導稱，去年12月中大移走屹立校園11年的民主女神像，有中大生趁六四事件33周年發起「尋找民女」活動，在中大不同角落擺放10厘米3D打印版民主女神像，然後在Instagram逐一公布地點及環境圖，供師生尋找。活動原維持至6月5日，為免參加者承擔風險，提早3日結束。

「民主女神像」創作者陳維明授權使用中大D打印迷你版。他說，民主女神像陪伴中大師生11年，活動初衷是想同學在中大重見「民女」，並承傳六四記憶，但事件引起校方關注。他批評校方反應過大影響同學表達自由，「這只是遊戲活動，一個10cm的『民女』影響到什麼？」