香港維維園半封閉 確保六四噤聲

港府今年再度於六四前夕關閉維多利亞公園部分區域，大批身穿防刺背心及護頸的警員在維園一帶部署。（路透）

六四 事件33周年前一晚，港府康文署宣布關閉維多利亞公園部分區域，直到6月5日解封。已宣布不再舉辦紀念活動的香港 天主教，香港教區主教周守仁形容香港的自由和言論空間看似縮減，愈來愈似夾縫中長出的生命。此外，外交部駐港特派員公署特地提醒多個西方國家駐港領事館，不要就六四事件表態。

6月4日是六四事件33周年，亦是香港國安法實施後下第二個六四紀念日。往年舉辦六四維園燭光晚會的香港支聯會，去年被指「顛覆國家政權」而解散，今年也沒有其他組織出來申請舉辦集會。往年舉辦六四追思彌撒的教會，包括天主教香港教區、循道衛理聯合教會，及基督教宣道會等，今年都不辦公開悼念活動。

港府康文署昨宣布，3日晚間11時起關閉維多利亞公園部分範圍，直至5日零時30分，以防止有人利用維園進行未經批准的公眾集會，影響公共安全及公共秩序。關閉範圍包括足球 場、籃球場、中央草坪等區域。

天主教香港教區早前表示，由於部分同工憂慮觸犯香港國安法，今年不會再辦追思六四彌撒。天主教香港教區主教周守3日在天主教公教報撰文說，香港過去視為理所當然的自由和言論空間，有所減縮。

香港警察網罪科3日拘捕一名59歲男保安員，懷疑他在網上發表言論，提到在6月4日「殘害、殘殺」警務人員，涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」；昨晚又在東角道拘捕一名點起火機的女子。

康文署昨晚11時在警方協助下要求維園足球場內的人離開，並以橙帶及鐵馬封場。封場前，一名男子在球場旁席地而坐，身旁擺放兩個電子蠟燭及一個黃色頭盔；另一男子在足球場讀出天安門母親網頁上的死難者名單，兩人同遭警員截查，其後放行。

市民李小姐昨下午在維園足球場旁看台遭三名警員截查約七分鐘，檢查身分證、多次檢查背囊物品，搜出三張寫有「支持天安門母親」及「毋忘六四」字句貼紙等，警員要求她寫下地址及電話後放行。

明報報導，外交部駐港公署在今年六四前夕聯絡部分西方國家領事館，不要就六四表態，否則可能影響雙邊關係。公署向部分曾悼念六四的西方駐港領事館中人提及，香港過去悼念六四活動只是由「非常少數反華、對中國政府有敵意的人士」舉辦的非法行為，或稱六四事件已成歷史，毋須記住。