香港新增確診升高 6人疑虛報確診換康復碼 3被逮

香港2日新增489宗新冠病毒陽性病例，中環砵甸乍街的LINQ酒吧出現18宗病例。（中新社）

香港 昨天新增489例COVID-19確診病例，稍低於前天的505例。但連續兩天都超過400例，是近期新高，衞生防護中心至今發現6人懷疑刻意提供快速抗原測試陽性申報的虛假資料，以取得「康復碼」暫時豁免接種第三針，個案已轉交警方跟進。當中有3人被捕，警方考慮對其餘人士採取執法行動。

綜合媒體報導，衛生官員昨天下午在記者會通報，新增489例當中，65例為境外移入，其餘為本土病例。此外，過去一天再有1名確診病患死亡。近半月來，本地每天新增確診數在200、300例之間，疫情 一直持平，但最近兩天的單日確診數都超過400例。

據報導，當局不排除有人虛報染疫，因為每天有不少市民向當局聲稱自行檢測時呈陽性，但在官方檢驗中心測試時，卻呈陰性。港府發言人強調，有關行為違法，亦會對抗疫工作構成重大影響，極不負責任，港府定會嚴肅跟進。官員提醒，任何人提供虛假及誤導資料即屬犯罪。

香港1日起實施新防疫措施，規定只有接種3劑疫苗 的市民才能進入餐廳、電影院等室內文體娛場所，但曾染疫的人可豁免接種第3劑疫苗。

據報導，衛生當局近日為快篩陽性個案覆核時，發現假陽性個案比例由過往的7%，上升1成多至3成多，不排除因應疫苗通行證實施，部分市民想追回呈報2至3月時感染資料，以取得康復紀錄。警方表示，接獲5宗相關部門轉介，案件交由網路安全及科技罪案調查科接手調查，至今共有3人被捕。

另據明報報導，香港半個月內有3間酒吧爆發新型冠狀病毒，最新爆疫的中西區砵甸乍街「LINQ」出現18宗個案，其中1人曾到早前爆疫酒吧，3間酒吧累計約100人染疫。衛生防護中心不排除近日疫情反彈，需密切觀察。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示酒吧屬高風險場所，不建議再放寬防疫限制。

「LINQ」群組患者涉11男7女，10人5月27日到訪、10人28日到訪，均於晚上8時至凌晨2時期間，其中2名患者兩日均有到訪，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，顧客主要是除口罩喝酒聊天。