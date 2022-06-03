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葉劉讚陳國基八面玲瓏 狄志遠憂紀律部隊治港

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

綜合消息，特首辦公室主任、維護國家安全委員會祕書長陳國基很大機會出任新政務司長，多名建制派對陳國基評價正面，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀讚陳「八面玲瓏」，任職特首辦期間五年樣樣做妥，獲中央高度信任。

明報報導，新思維狄志遠則表示，不質疑陳的能力，但擔心下屆政府第一、二把手都來自紀律部隊，會是同一思維，看事物不夠全面，難免給外界「紀律部隊治港」的觀感。他認為，如果李家超上任後想給市民更大信心，其管治班子人選須平衡，不應集中於某個界別。

另外，多於兩個消息透露，運房局長陳帆或留任做改組後的房屋局長。

報導引述消息稱，李家超曾提出希望陳國基過渡至下屆班子，但初時被陳婉拒；而政務司長之位，早前傳是保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞和政制局前局長譚志源之爭。峰迴路轉，綜合消息陳國基很大機會過渡至下屆，並轉任政務司長，據了解，陳亦獲多名建制派推薦。

據報導，對於陳國基可能出任下屆政務司長，葉劉淑儀昨在立法會回應記者時認為，陳有一定能力，特首辦與各政府部門接觸很廣闊，跟中央政府很多交往，相信如果他做政務司長是適當人選。葉太又說，雖然陳是紀律部隊出身，但相信他會秉公辦事，對所有公務員，不論文官、武官都一視同仁，照顧政府整體利益。行政會議成員湯家驊認為，陳國基已擔任特首辦主任五年，負責組織和執行很多政府的工作，擁有相當豐富經驗。他說，即使陳國基缺乏管治公務員團隊的經驗，但是相信對陳國基而言並非困難的事。他讚揚陳國基的性格溫和，形容「跟他很有得聊」。

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