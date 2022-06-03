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又是武官 港媒：特首辦主任陳國基成政務司長大熱

香港新聞組／香港3日電
現任特首辦公室主任陳國基可望出任政務司司長。（中通社）
現任特首辦公室主任陳國基可望出任政務司司長。（中通社）

香港候任特首李家超正在籌組治港班子，據香港01消息，香港特首辦主任陳國基出任下屆政務司司長的呼聲高，陳國基與李家超一樣，同是「武官」出身。另一黑馬則為香港保安局局長鄧炳強有機會升任香港政務司副司長，組成「陳鄧配」，輔助李家超。

香港保安局局長鄧炳強認為，外部勢力把反中亂港分子當寵物來養，這些人沒利用價值時就...
香港保安局局長鄧炳強認為，外部勢力把反中亂港分子當寵物來養，這些人沒利用價值時就會變成棄子。 （中新社）

綜合媒體報導，李家超前天開始約見下屆港府管治班子人選，經過多番考量，陳國基坐上政府第二把交椅（政務司司長）的機會相當高。

此前本地媒體點名的政務司司長潛在人選有保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞，以及李家超競選辦公室副主任譚志源；最新訊息則指向陳國基。

陳國基出身於入境事務處，2011年升為處長，2017年轉為特首辦公室主任，專責與北京中央聯繫，同時負責政治工作，包括就港府政策遊說立法會議員及政黨。港區國安法訂定後，他更出任國家安全委員會祕書長。

據報導，陳國基深得北京中央信任，處事圓滑，與李家超有良好合作關係，在特首辦公室工作所涉獵的政策層面廣，因此獲得青睞。

香港警務處、入境處、消防處及海關等都被視為紀律部隊，負責執行法律，來自這些部門的人被形容為武官，而陳國基更曾是入境處處長，一旦由他出任政務司司長，統領本地約18萬名公務員，社會更加相信香港進入武官治理時代。

陳國基是否最終出任政務司司長尚待李家超公布，不過，另一位武官統領港府部門已成事實，他就是新任公務員學院院長郭蔭庶。郭蔭庶今年57歲，是前警務處副處長，剛獲港府委任為公務員學院院長，下月5日履新。

明報昨天引述中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，郭蔭庶的新職應驗了港府團隊「武進文退」的情況，由武官管治將是新一屆政府的一大特色。

除了郭蔭庶，現任政制事務局局長曾國衞也是武官出身，他過往長期在入境處工作，2016年出任入境處處長。

香港 北京 港區國安法

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